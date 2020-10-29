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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Mercedes, Imola'da nasıl şampiyon olur?

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Mercedes, Imola'da nasıl şampiyon olur?
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Mercedes'in ekip olarak başardıkları, kırdıkları üst üste rekorlarla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

Lewis Hamilton'ın Portekiz'de 92. Formula 1 zaferini kazanarak tarihin en çok yarış kazanan pilotu olma rekorunu kırmasının ardından sırada Mercedes'in kıracağı rekor bulunuyor.

2020'de ilk olarak Portekiz GP'de takımlar şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes bunu yapamadı ancak bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia-Romagna GP'de Mercedes, 2020 takımlar şampiyonluğunu kazanabilir.

Bu, Mercedes ailesinin kırdığı bir başka rekor manasına gelecek. Şu ana kadar art arda en çok şampiyonluğu 6 şampiyonlukla Ferrari kırmış, ardından geçen sene Mercedes bu rekora ortak olmuştu.

Mercedes bu sene de şampiyonluğunu ilan edince, art arda 7 şampiyonluk kazanan ilk ekip olacak. Takım ayrıca, Formula 1 tarihinde takımlar şampiyonluğu sıralaması açısından 4. sıradaki Lotus ile aynı seviyeye ulaşmış olacak. En çok takımlar şampiyonluğu 16 şampiyonluk ile Ferrari'ye aitken onu 9 şampiyonlukla Williams, 8 şampiyonlukla McLaren takip ediyorlar. Lotus, 7 şampiyonluk ile 4. sırada.

 

Peki Mercedes nasıl şampiyon olacak?

Mercedes'in şampiyonluğunu sadece Red Bull engelleyebilir ancak bu da normal şartlar altında pek olası görünmüyor. Red Bull'un Mercedes'in şampiyonluğunu Imola'da engelleyebilmesi için Mercedes'ten 34 puan daha fazla toplaması gerekiyor. 

Bir başka şekilde açıklamamız gerekirse Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ikisinin birlikte 11 puan alması, Mercedes'in şampiyon olması için yeterli olacak. Mercedes pilotlarının ikisi birden yarış dışı kalsa dahi şampiyon olamaması için Red Bull'un bir pilotuyla kazanması, diğer pilotunun en kötü 5. olması gerekecek.

Hamilton ise bu yarışta ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edemeyecek. Bottas yarış dışı kalıp Hamilton hem yarışı kazanıp hem de hızlı tur puanını alsa dahi şampiyon olabileceği durumun 1 puan gerisinde kalmış olacak. Hamilton'ın Türkiye GP'de şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor.

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP Biletler
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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