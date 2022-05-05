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Mercedes, Imola'da Hamilton'ın Gasly'nin arkasında kalma nedenini açıkladı

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Emilia Romagna Grand Prix'sinde Pierre Gasly'nin arkasında mücadele etme nedeninin, sprint yarışında yaşadığı DRS treni probleminin devam etmesinden kaynaklandığını açıkladı.

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Mercedes, Imola'da Hamilton'ın Gasly'nin arkasında kalma nedenini açıkladı
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Hamilton, Imola'da zorlu bir hafta sonu geçirdi ve yarışın büyük bir kısmını AlphaTauri pilotu Gasly'nin arkasında geçirdi. Hamilton, geçiş yapmak için birkaç hamle yapmasına rağmen başarılı olamadı.

İngiliz, Esteban Ocon'un zaman cezası sayesinde bir pozisyon kazanarak 13. oldu.

Cumartesi günkü sprint yarışı da Mercedes için zorlu geçti ve Russell 11. olurken, Hamilton 14. sırada yer aldı.

Andrew Shovlin, Hamilton'ın, tıpkı sprint yarışında olduğu gibi DRS treninde kaldığı için Gasly'i geçmekte zorlandığını söyledi.

Shovlin, "Bu sprint yarışında yaşadığımız problemle aynı, DRS treninde kaldı."

"Imola'da DRS'nin etkisi ve size sağladığı çekiş, takip ettiğiniz araca karşı yarım saniye avantaj sağlıyor."

"Fakat eğer takip ettiğiniz araç, başka bir aracı takip ediyorsa ve DRS açıksa, tüm avantajınız kayboluyor. Lewis'in yaşadığı problem de buydu: Gasly'nin DRS'si açıktı ve düzlükte neredeyse aynı hıza sahiplerdi."

"Lewis geçiş yapamadı ve bu yüzden tüm yarışı, sinir bozucu bir şekilde o pozisyonda kalarak geçirdi." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes'in Imola'da karşılaştığı tek problem bu değildi. Takım, dalgalanma da dahil olmak üzere W13'te problemler yaşıyor.

Mercedes aynı zamanda lastikleri optimum sıcaklığa getirmekte de zorlanıyor ve Emilia Romagna Grand Prix'sinin nemli ve soğuk koşullarında bu sorunla mücadele etmek zorunda kaldılar.

Shovlin, "Geçtiğimiz hafta sonu lastikleri ısıtmakta zorlandık."

"Gittiğimiz en soğuk pistti ve ilk kez ıslak zeminde yarıştık. Bu da sıralama turumuza mal oldu ve sprint yarışında hayal kırıklığı yaratan pozisyonlar aldık."

"Pazar günü durum o kadar kötü değildi. Sürücüler formasyon turunda lastikleri ısıtmak için çok çalıştılar. Bunun zorlu olacağını biliyorlardı."

"Fakat özellikle George'da gördüğünüz gibi, iyi bir gelişme kaydetti. İlk birkaç viraj zorluydu ancak sıcaklık iyiydi ve dördüncü olmasına katkı sağladı." dedi.

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