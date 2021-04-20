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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Imola'da 18 inç lastikleri test edecek

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Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, bugün ve yarın Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test edecekler.

Mercedes, Imola'da 18 inç lastikleri test edecek

2022 Pirelli test programı kapsamında sezonun ilk testlerini Ferrari ve Alpine takımları gerçekleştirmişti.

Ferrari hem Jerez'de hem de Bahreyn'de 2022 Pirelli lastiklerini test ederken, Alpine de Bahreyn'den sonra iki gün bu lastikleri test etmişti.

Programda sıradaki test için Imola belirlenmiş durumda ve bu kez test yapacak takım, son yedi yılın şampiyonu Mercedes olacak.

Alman üretici, bugün başlayacak testte, 18 inç Pirelli lastiklerine göre gözden geçirilmiş araçlarından birini piste çıkaracak 

Test bugün ve yarın düzenlenecek. Salı günü direksiyona yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, çarşamba günü ise Valtteri Bottas geçecek.

İkili test boyunca sadece kuru zemin lastiklerini kullanacak.

Valtteri Bottas, Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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