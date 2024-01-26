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Mercedes, ilk yıllarında teslim tarihlerinde kaotik dönemler yaşamış

Mercedes'in işletme müdürü Rob Thomas, ekibin ilk yıllarında organizasyonun şimdiki kadar sorunsuz işlemediğini anlattı.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, leaves the garage

Gümüş Oklar'ın üst üste kazandığı sekiz şampiyonluk onlara haklı olarak bu topraklardaki en iyi yönetilen takımlardan biri olma ününü kazandırdı. Ancak şampiyonluk kazanmış bir ekip devralmış olsalar bile F1'deki ikinci kural değişikliği dönemlerinin başında işler onlar için o kadar da sorunsuz gitmedi.

Thomas, son teslim tarihlerinin eskiden isteğe bağlı olduğunu ve bunun da doğal olarak hem performans hem de dayanıklılık kaybına yol açtığını anlattı.

Thomas takıma 2010 yılında katılmış ve Brawn GP bir önceki yıl şampiyonluğu kazanmış ve pek çok personel takımda kalmış olsa da, o dönemin kaotik bir dönem olduğunu söylüyor.

Thomas, "Ayrıntılı planlar vardı ama bunlara pek uyulmuyordu. Pek çok tarih biraz isteğe bağlıydı ve bu son tarihlere uymak için elimizden geleni yapardık. Ancak genellikle yetişemezdik."

"İşler gittikçe daha da gecikti ve sonuçta insanlar parçaları bir araya getirmeye çalışırken kaotik bir yangın söndürme yöntemiyle çalışıyordu."

"Ne performanstan ne de dayanıklılıktan istediğimiz sonucu alabiliyorduk. Tüm bunlar, ilk yarışlara büyük ölçüde optimumun altında bir durumda gitmenize, istediğiniz öğrenmeyi elde edememenize ve insanların tükenmesine yol açıyor." dedi. 

George Russell, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, is returned to the garage

Şimdi kış dönemi, Thomas'ın deyimiyle binlerce parçanın teste tabi tutulduğu, sezonun en etkili ve önemli aşamalarından biri olacak şekilde optimize edildi.

Thomas, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce ve binlerce parça geliyor. Denetimden ve test aşamalarından geçiyor."

"Daha sonra Test ve Geliştirme departmanı için çeşitli alt montajlar haline getiriliyorlar. Bu parçalar yorulma, dayanıklılık ve performans testlerinden geçiriliyorlar."

"En büyük testlerden ikisi ön 12 eksen ve arka 12 eksen testleridir. Burada otomobilin tüm ön kısmını, süspansiyonu, aksları, oluşturur ve farklı pistleri ve koşulları taklit eden testlerden geçirirsiniz" diyor.

"Bunlar aracı yapısal olarak test etmek içindir ve bundan çok şey öğreniriz. Parça yoruluyor mu, istediğimizi yapıyor mu?" dedi.

Mercedes yeni sezondaki aracı olan W15'i 14 Şubat'ta tanıtacak.

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