Mercedes, ilk yıllarında teslim tarihlerinde kaotik dönemler yaşamış

Gümüş Oklar'ın üst üste kazandığı sekiz şampiyonluk onlara haklı olarak bu topraklardaki en iyi yönetilen takımlardan biri olma ününü kazandırdı. Ancak şampiyonluk kazanmış bir ekip devralmış olsalar bile F1'deki ikinci kural değişikliği dönemlerinin başında işler onlar için o kadar da sorunsuz gitmedi.

Thomas, son teslim tarihlerinin eskiden isteğe bağlı olduğunu ve bunun da doğal olarak hem performans hem de dayanıklılık kaybına yol açtığını anlattı.

Thomas takıma 2010 yılında katılmış ve Brawn GP bir önceki yıl şampiyonluğu kazanmış ve pek çok personel takımda kalmış olsa da, o dönemin kaotik bir dönem olduğunu söylüyor.

Thomas, "Ayrıntılı planlar vardı ama bunlara pek uyulmuyordu. Pek çok tarih biraz isteğe bağlıydı ve bu son tarihlere uymak için elimizden geleni yapardık. Ancak genellikle yetişemezdik."

"İşler gittikçe daha da gecikti ve sonuçta insanlar parçaları bir araya getirmeye çalışırken kaotik bir yangın söndürme yöntemiyle çalışıyordu."

"Ne performanstan ne de dayanıklılıktan istediğimiz sonucu alabiliyorduk. Tüm bunlar, ilk yarışlara büyük ölçüde optimumun altında bir durumda gitmenize, istediğiniz öğrenmeyi elde edememenize ve insanların tükenmesine yol açıyor." dedi.

