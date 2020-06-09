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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "İlk yarışlarda 'en iyisi' kazanacak"

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Mercedes: "İlk yarışlarda 'en iyisi' kazanacak"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 15:24

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezonunu ilk yarışlarının tamamen farklı olacağını ve sadece en iyisinin kazanabileceğini söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sky Sports ile yaptığı son röportajda yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Wolff, "En azından önümüzdeki aylarda tekrar yarışabileceğimizi biliyoruz. Bu, sağlam bir Avrupa takvimi ve hem Brackley hem de Brixworth'a geri dönen herkes nihayet tekrar yarışabileceğimiz için mutlu. Yarışmayı seviyoruz ve bunu özledik."

"Bu bir meydan okuma. Hepimiz bunun nedenlerinin farkındayız, ama taraftarlarma yarışmak ve iyi bir şov sunma konusunda borcumuz var. Tabii ki hepimiz için arka arkaya üç yarış nedeniyle eve gidemeyecek olmamız zor olacak, fakat bunun nedenlerini biliyoruz."

Wolff, kış testinden bu yana takımlar arasındaki güç düzeninin nasıl değiştiğini tahmin etmenin imkansız olduğunu söyledi.

"Araçlar üzerinde çalışabildiğimiz zaman çok sınırlı, zar zor bir şeyler yapabildiğimiz yaklaşık beş haftamız vardı. Tabii ki gelişmeye çalışacağız. Belki yılın bu zamanı için planladığımız güncellemeleri getirebiliriz."

"Bu, daha çok canlı bir test deneyimi gibi olacak çünkü daha önceki yarışlarda ve antrenmanlarda kullanılmamış olacaklar. Çok heyecan verici ve çok yeni bir şey. Hepimiz için yanıltıcı olacak. Ve en iyisi kazanabilecek."

Wolff, kişisel olarak normal sezon başlangıcına kıyasla daha motive hissettiğini söyledi.

"Avustralya'ya seyahat ettiğimizde, yarışı gerçekten sabırsızlıkla beklemiyordum çünkü dünya şampiyonlukları için savaştığımız altı yoğun sezon geçirmiştik, bu yüzden zihinsel anlamda bir tükenmişlik vardı."

"Açıkçası iptal edildiğinde henüz neler olduğunu tam olarak bilmiyorduk ama şimdi çok mutluyum. Çünkü şu noktada F1'e olan açlığımız tavan yaptı ve yarışa geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Ne yazık ki çok fazla taraftar ve çok fazla basın olmayacak. Ama en çok sevdiğim şeyi yapacağız ve bu, yarışmak."

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Editör Adam Cooper

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