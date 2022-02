Mercedes, ilk test için sabırsızlanıyor

Thomas, "Motorun, şasiye olan entegrasyonuna baktığımda, her yıl her şeyin bu kadar iyi olmasına, her şeyin birbirine bu kadar iyi uymasına şaşırıyorum. Bana daha iyi olamazmış gibi geliyor ama ertesi yıl her şeye en baştan başlıyoruz. Sonrasında yine 'Vay canına! Harika bir iş çıkardık, bundan daha iyi olamazdı' diye düşünüyorum. İşimizi sürekli daha iyi ve daha iyi yapıyor olmamız harika bir şey."

"Yeni düzenlemelere geçiş nedeniyle, mümkün olan en iyi performansı elde edebilmek için şasi ve motordan ne gibi uzlaşmalar bulabileceğimizi anlamak adına çok fazla analiz yapılması gerekti. Brackley ve Brixworth ekiplerimiz, bunu yapabilmek ve seçilen çalışma yönünün doğru olmasını sağlayabilmek adına baştan sona yakın bir etkileşim içerisindeydi."

"Bu yılki aracımız öncekilerden çok farklı. Aracın aerodinamisi değişti ve virajlarda farklı davranıyor. Kendi hesaplarımız ve simülatör verilerimiz var, buna dayanarak güç ünitesinin işleyişini sürücülerin gaz pedalını daha verimli kullanmalarını sağlayacak şekilde uyarladık."

"Verilerimizi kontrol edebileceğimiz için ilk testleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım hesaplamalarımız doğru çıkar. Eğer değilse de o zaman güç ünitesini sürücülerin tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi alacak şekilde uyarlamaya çalışacağız." dedi.