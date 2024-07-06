Mercedes, ilk temasların ardından Alpine'e motor tedarik etmeye açık
Mercedes patronu Toto Wolff, Alpine'e motor tedarik etmeye açık olduklarını ve bu konuda ilk temasların kurulduğunu söyledi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, the Mercedes team celebrate after the race
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Alpine, 2025 yılının ardından Renault motorunu kullanmayı bırakmak ve başka bir üreticiden motor almak istiyor.
Bu, takımın artık bir fabrika ekibi olmayacağı anlamına gelse de, Renault'nun performans ve dayanıklılık olarak geride kalma ihtimali nedeniyle en azından kısa vadede önemli bir avantaj sağlayabilir.
İddiaya göre Alpine'in anlaşmayı düşündüğü üretici Mercedes.
Alman üretici halihazırda fabrika takımı dışında Williams, Aston Martin ve McLaren'a motor tedarik ediyor fakat Aston Martin 2025 sonrasında Honda motoruna geçecek.
Bu konu hakkında konuşan Toto Wolff, böyle bir anlaşmaya açık olduklarını söyledi.
Wolff şöyle dedi: "Bence bu karmaşık bir durum."
"Aston Martin'i başka bir takımla değiştirme düşüncesini seviyoruz çünkü bunu yaparak daha fazla şey öğreniyorsunuz."
"Organizasyon yapımız, ne kadar çok güç ünitesi olursa, gelişimin o kadar hızlanacağı ve dayanıklılığın o kadar artacağı şeklinde kuruldu."
"Şu ana kadar yapılan görüşmeler, fikir alışverişinde bulunma ya da keşif amaçlı konuşmalar yapmanın ötesine geçmedi."
"Bence öncesinde Alpine bir karar vermeli; Formula 1 motor programına devam etmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı?"
"Onlar bu stratejik kararı verdikten sonra biz de görüşmelerimize başlayacağız. Bu konuda tamamen açık fikirliyiz ve bunu onlara da söyledik."
Toto Wolff, Mercedes-AMG F1 Team, Zak Brown, McLaren Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"
Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş
Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar