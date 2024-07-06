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Formula 1 Britanya GP

Mercedes, ilk temasların ardından Alpine'e motor tedarik etmeye açık

Mercedes patronu Toto Wolff, Alpine'e motor tedarik etmeye açık olduklarını ve bu konuda ilk temasların kurulduğunu söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, the Mercedes team celebrate after the race

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, the Mercedes team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine, 2025 yılının ardından Renault motorunu kullanmayı bırakmak ve başka bir üreticiden motor almak istiyor.

Bu, takımın artık bir fabrika ekibi olmayacağı anlamına gelse de, Renault'nun performans ve dayanıklılık olarak geride kalma ihtimali nedeniyle en azından kısa vadede önemli bir avantaj sağlayabilir.

İddiaya göre Alpine'in anlaşmayı düşündüğü üretici Mercedes.

Alman üretici halihazırda fabrika takımı dışında Williams, Aston Martin ve McLaren'a motor tedarik ediyor fakat Aston Martin 2025 sonrasında Honda motoruna geçecek.

Bu konu hakkında konuşan Toto Wolff, böyle bir anlaşmaya açık olduklarını söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Bence bu karmaşık bir durum."

"Aston Martin'i başka bir takımla değiştirme düşüncesini seviyoruz çünkü bunu yaparak daha fazla şey öğreniyorsunuz."

"Organizasyon yapımız, ne kadar çok güç ünitesi olursa, gelişimin o kadar hızlanacağı ve dayanıklılığın o kadar artacağı şeklinde kuruldu."

"Şu ana kadar yapılan görüşmeler, fikir alışverişinde bulunma ya da keşif amaçlı konuşmalar yapmanın ötesine geçmedi."

"Bence öncesinde Alpine bir karar vermeli; Formula 1 motor programına devam etmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı?"

"Onlar bu stratejik kararı verdikten sonra biz de görüşmelerimize başlayacağız. Bu konuda tamamen açık fikirliyiz ve bunu onlara da söyledik."

Toto Wolff, Mercedes-AMG F1 Team, Zak Brown, McLaren Racing

Toto Wolff, Mercedes-AMG F1 Team, Zak Brown, McLaren Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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