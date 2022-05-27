Mercedes, ilk seanstaki sorunlara rağmen endişeli değil

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Bu yıl sürücüler, Monako'da yeni nesil araçların gerçek anlamda kendilerini zorlamasını bekliyorlardı çünkü bu araçlar eskisine oranla daha ağır ve yavaş virajlarda daha hantal.

Ayrıca yeni araçların sert oluşu, zemin etkili bu araçların yere yakınlığıyla birleştiğinde, pilotlar zıplama ya da tümsek etkisini her zamankinden daha fazla hissediyorlar.

Monako'daki 1 antrenman seansında da Mercedes pilotları bu durumdan epey rahatsız göründüler ve geride kaldılar.

Lewis Hamilton her yerde zıpladığını söyleyerek durumdan epey şikayet ederken, seansın ardından konuşan Toto Wolff, duruma açıklık getirdi.

Wolff şöyle dedi: "Sorunun yere yakınlıkla ilgisi olduğuna inanıyorum. Sezonun başından beri bununla mücadele ediyoruz ve aracın dalgalanması üzerinde büyük bir etkisi var."

"Zıplama, bazen aerodinamik şeylerden kaynaklanıyor ve bazen iyi olmayan süspansiyon sertliğiyle daha kötüleşebiliyor. Bugün tamamen sertlikten kaynaklanıyor."

"Şimdiye kadar aracımızın oldukça hızlı olduğunu görebiliyorduk, seans boyunca hızlıydı. Sadece bazı yol tutuş sorunları vardı."

"Bu nedenle de pilotlarımızın daha rahat sürüş yapabilmeleri için ayarlarda değişiklikler yapıyoruz."

"Araç hızlı olduğu için Lewis ve George'un isteklerini dikkate almak adına her şeyi yapmaya çalışmalıyız. Bir bakıma aracı onlara uyarlamalı ve ayarları sürücülerimiz için daha rahat hale getirmeliyiz."

"Her halükarda aracımızın özelliklerini daha iyi anlıyoruz, yavaş yavaş liderlerle farkı azaltıyoruz."

Mercedes, araç üzerinde çalışmaya ilk seans bitmeden önce başladı ve ikinci seansın başına kadar tamamen hazır hale getirmeyi hedefliyor.