Mercedes: "İlk seansta aracımız doğru ayar penceresinde değildi"

Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Kimi Antonelli, 1:45.944'lük turuyla lider tamamlarken takım arkadaşı George Russell için işler çok daha zorlu geçti.

Russell günü 1:47.229'luk derecesiyle sekizinci sırada tamamladı ve şampiyona lideri takım arkadaşının 1.2 saniyeden fazla gerisinde kaldı.

Son yarışlarda puan farkını azaltarak Antonelli'nin şampiyona liderliğini 25 puana kadar indiren Russell, genç takım arkadaşının tek tur performansına yetişebilmek için daha fazlasını yapması gerektiğini kabul etmişti. Ancak Belçika GP hafta sonunun ilk günü bu açıdan umut verici başlamadı.

Araç üstü görüntüler ve GPS verileri, Russell'ın hızlı turunda özellikle Les Combes bölümünde zaman kaybettiğini gösterdi.

Britanyalı pilot, 7. viraj çıkışında takım arkadaşı Antonelli'nin aksine gazdan erken ayağını çekti ve bu bölümde önemli zaman kaybetti. Ardından Pouhon ile Les Fagnes şikanı arasındaki bölümde de iki Mercedes başlangıçta aynı hız profiline sahip görünmesine rağmen Russell'ın enerji kullanımının daha erken tükendiği görüldü.

Russell ayrıca Blanchimont ile Bus Stop şikanı arasındaki düzlükte de Antonelli'den daha düşük son hıza ulaştı.

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Mercedes Pist Mühendisliği Direktörü Andrew Shovlin, Russell'ın hızlı turunun başında lastiklerini doğru çalışma sıcaklığına getiremediğini ve bunun performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

"George için harika bir tur değildi ama sonuçta sadece tek bir hızlı tur attı. Eğer o tur istediğiniz gibi gitmezse doğal olarak geride görünürsünüz."

"Kendisi turun başında lastiklerinin hazır olmadığını hissettiğini söyledi. Bu da belli miktarda zaman kaybetmesine neden oldu."

"Bazı virajlarda pistteki tutunma seviyesini olduğundan düşük tahmin etmiş gibi görünüyor."

"İlk antrenmandaki zor seansı düşününce bu çok da şaşırtıcı değil."

"Üzerinde çalışabileceği birkaç nokta var. Verilerde bunların büyük kısmını görebiliyoruz ve bunları geliştirmeye odaklanacağız."

"Yarın yeniden ön sıralarda olacağından oldukça eminim."

Shovlin, 2026 güç ünitelerinin enerji yönetiminin özellikle Spa gibi yüksek ortalama hıza sahip pistlerde çok kritik hale geldiğini vurguladı.

"Virajları daha yavaş dönerseniz bu enerji kullanımını da etkiliyor."

"Spa ve Silverstone gibi enerji açısından zorlayıcı pistlerde bu küçük farklar çok daha büyük sonuçlar doğuruyor."

"Açıkçası ilk başta aracı doğru ayar aralığında piste çıkaramadık. Pistin tutunma seviyesinin daha yüksek olacağını düşünmüştük ancak diğer takımlar bunu bizden daha iyi tahmin etmiş."

"İki seans arasında aracın ayarlarını yeniden düzenleme fırsatı bulduk ve öğleden sonraki seansta pilotlar araçtan çok daha memnundu."

"Sabah seansında FIA tarafından homologe edilen yakıt akış ölçerlerinden (FFM) birinde sorun yaşandı. Bu nedenle George, Kimi'ye kıyasla biraz güç kaybı yaşadı. Bu problemi çözdük. Bunun dışında üzerinde çalışmamız gereken birkaç küçük konu daha var."

"Biraz daha performans bulmamız gerekiyor çünkü rakiplerin bize oldukça yakın olduğunu görüyoruz."

"Özellikle yarış simülasyonlarında tüm takımların temposu birbirine oldukça yakın görünüyor."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images