Mercedes, ilk incelemelerden sonra Russell'ın arabasında ağırlık kaybına neden olabilecek faktörleri açıkladı
Mercedes, Belçika GP'sinin ardından George Russell'ın aracının ağırlık sınırının altında kalmasına birden fazla faktörün neden olduğunu düşünüyor.
Mercedes, Formula 1'in Belçika Grand Prix'sinin sonunda aracının limitin altında kalmasına, kızak bloğu ve lastik aşınmasının yanı sıra George Russell'ın kilo kaybının da katkıda bulunmuş olabileceğinden şüpheleniyor.
Russell, geçen hafta sonu Spa'da yapılan yarışın ardından Mercedes'inin sürücüyü de içeren 798 kg'lık minimum ağırlık sınırının 1,5 kg altında olduğu tespit edilince diskalifiye edildi.
Mercedes tarafından yapılan ilk analizler sorunun nedeni olarak tek bir faktörü göstermezken, Alman üretici işlerin nerede yanlış gittiğini anlamak için tüm araç bileşenlerini ölçmeye devam ediyor.
Başlangıçta, Russell'ın beklenmedik bir şekilde tek pit stop stratejisi uygulaması nedeniyle lastiklerinin aşınmış olabileceği ve dolayısıyla kütle kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.
Lastiklerin bir stint süresince 1 kg'ya kadar kütle kaybetmesi, Russell'ın iki pit stop yapmış olsaydı kullanacağı daha yeni lastik setine kıyasla aşınmış her bir lastikte 375 gramlık bir fark yaratabileceği düşünülebilir.
Ancak Mercedes’in yarış sonrası bilgilendirme videosunda konuşan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, diğer faktörlerin de rol oynamış olabileceğini belirtti ve takımın şu anda bu nedenleri araştırdığını söyledi.
“Özellikle bu kadar geriden gelip güçlü bir yarış çıkararak kazandıktan sonra çok hayal kırıklığı ve talihsizlik verici.”
“Şu anda, tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun büyük bir kısmı tüm farklı bileşenlerin ağırlıklarını almamızı gerektiriyor.”
“Araba yarış sırasında oldukça fazla kilo kaybedebilir. Lastik aşınması, kızak bloğu aşınması, fren aşınması, yağ tüketimi gibi şeyler olabilir. Sürücünün kendisi de çok kilo kaybedebilir. Ve özellikle bu yarışta, George oldukça fazla kilo kaybetti.” dedi.
George Russell, Mercedes F1 W15
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Shovlin, yarış öncesinde potansiyel bir soruna dair hiçbir uyarı olmadığını ve Russell ile takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın araba ağırlıklarının sıralama sonrası ölçüldüğünde neredeyse aynı olduğunu açıkladı.
Shovlin, “Arabalar yarışa aynı ağırlıkta başladılar.”
“Lewis ve George sıralama sonrası tartıldılar. Arabalar 500 gram içinde idi. George’un aracı tek başına sorun yaşadı ve bunun nedeni lastik aşınmasının çok daha yüksek olması.”
“Görünüşe göre kızak bloğu üzerinde daha fazla malzeme kaybettik. Bu verileri toplayacağız ve süreçlerimizi nasıl iyileştirebileceğimize bakacağız çünkü bunun gelecekte olmasını istemiyoruz.” diye ekledi.
Spa-Francorchamps gibi bir pistte 10 kg ağırlığın yaklaşık 0.3 saniye değerinde olduğu yaygın olarak bilinmektedir, eksik olan 1.5 kg küçük bir performans artışı sağlamış olabilir. Ancak Shovlin, özellikle araçlar yarışa aynı ağırlıkta başladığı için gerçek faydayı ölçmenin zor olduğunu düşünüyor.
Russell’ın daha hafif arabasının etkisi sorulduğunda, Shovlin şöyle yanıtladı: “Yarışın başlangıcındaki tempo açısından, hiç yok çünkü George’un arabası ve Lewis’in arabası yarışa aynı ağırlıkta başlıyor.”
“George'un aracı yarış boyunca Lewis'inkinden daha hızlı kilo kaybettiğinden, bununla ilişkili bir kazanç söz konusu, bu tur başına yüzdelik saniyeler içinde olur.”
“Bu çok küçük bir fark olacak, çünkü bir ya da iki kilo gibi miktarlardan bahsettiğinizde, bunlar çok fazla tur zamanı anlamına gelmiyor.”
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