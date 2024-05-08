Mercedes, ilk güncellemesinde nasıl tam gücüyle saldırmaya başladı?

Sezonun ilk yarışlarında yapılan bir dizi denemenin ardından takım, hem yüksek hızlı virajlarda hızlı hem de yavaş bölümlerde performanstan ödün vermeyen bir paket sunmak amacıyla nihayet izlemesi gereken bir yön olduğunu düşünüyor.

Takım patronu Toto Wolff son ayları "sancılı bir öğrenme eğrisi" olarak nitelendirse de, fabrikanın şu anda kendisini gridin ön sıralarına yaklaştırmasını umduğu bir dizi geliştirme hazırlığında olduğunu söylerken işlerin iyiye gittiğini hissediyor.

Wolff, "Tasarım ofisi tamamen işin içinde, üretim ve operasyonlar da tam gaz devam ediyor. Yarış ekibi iyi bir iş çıkarıyor, bu yüzden tüm fabrikalar araca çok yardımcı olabileceğine inandığımız şeyler getirmek için gerçekten altıncı viteste." dedi.

Miami için yapılan değişikliklerin büyük bir kısmı, alt tabanın tavanının şekli, düzeneğin önündeki yerel yükü artırmak ve arka bölüm ile difüzöre akış dağılımını değiştirmek için yeniden yapılandırıldığı için gözden uzakta yapıldı.

Bu değişiklikler görünür olmayabilir ancak ön bölüm artık daha agresif bir şekilde kıvrıldığından ve uzunluğu boyunca iki yerine beş payanda içerdiğinden, kenar kanadın tasarımı üzerinde nasıl bir etkiye sahip oldukları açık.

Payandalar da öncekilere kıyasla daha belirgin bir yapıya sahip, zira bu payandalar firar kenarının üzerinde sonlanmak yerine ondan uzaklaşan bir at nalı profili oluşturuyor.

Zemin değişikliklerine ek olarak, Mercedes Miami'de piste özgü birkaç yenilik daha sundu. Bunlar arasında, aracı önden arkaya dengelemeye yardımcı olmak için daha kısa bir akorda sahip bir ön kanat planyası seçeneği de vardı (yeni teknik özellik üstte, soldaki resim, kırmızı oklar üst kanadın ne kadar kırpıldığını gösteriyor).

Bu arada, güç ünitesinin ve yardımcı parçaların soğutulmasına yardımcı olmak için ekip W15'te revize edilmiş bir soğutma düzeni de uyguladı. Motor kapağının panjurlu paneli daha geniş ve daha fazla panjurlu bir çözümle değiştirildi (üstte, sağdaki resim).

Red Bull ağırlık tasarrufuna gidiyor

Red Bull Racing RB20 yan görünüm karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Belirtilen güncellemeler açısından Red Bull, Miami Grand Prix'si için kenar kanadında çok küçük bir ayrıntı değişikliği yaptı ve kalan braketler yük altında yeterli desteği sağlayabildiği için ağırlıktan tasarruf etmek amacıyla destek braketlerinden biri çıkarıldı.

Güncelleme cephesinde meşgul olmasa da, sezonun başlangıcından bu yana özellikle de takımın, geri kalanından ne kadar farklı olduğu göz önüne alındığında soğutma konfigürasyonunu nasıl yönettiğini değerlendirmek lazım.

Takım, Japonya'da yatay 'köpekbalığı ağzı' sidepod girişinin boyutunda bir değişiklik yaparak yüksekliğini azaltmıştı.

Bu aynı zamanda kokpitin yanındaki ek şnorkel girişinin de kullanılmasına yol açtı (referans için ROKT sponsorluk logosuna bakabilirsiniz).

Red Bull Racing RB20 teknik detayları Fotoğraf: Giorgio Piola

Motor kapağının yan tarafındaki dört panjurlu çıkış paneli o yarışta mevcut olmasa da, takım daha fazla soğutma kapasitesine ihtiyaç duyduğundan Çin ve Miami için geri döndü.

Red Bull Racing RB20 üst soğutma karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Motor kapağı rafının üstündeki kanallarda yer alan soğutma çıkışlarında da bir dizi değişiklik yapılmış, Çin'de üç panjurlu çözüm kullanılırken (sol), Japonya'da daha arkada ancak daha fazla delikli bir seçenek kullanılmıştır (sağ).

Miami'de ise bu çözümler birleştirilerek daha geniş çıkışların önüne iki panjurlu bir panel yerleştirilmiş.