Mercedes, ilk gün için test programını açıkladı

Bu yıl takımlar altı günlük bir teste sahip olacak ve hepsi en az bir günü ikiye bölmeyi tercih etti.

Mercedes geçen yıl sekiz günün tamamında günü ikiye bölmüş ve atılan tur sayısını en yüksek rakama yükseltmeye çalışmıştı.

Bugün akşam saatlerinde yarın başlayacak testlere katılacağı pilotları açıklayan Mercedes, günü yine ikiye böleceğini duyurdu.

Buna göre yarın sabah Valtteri Bottas, öğleden sonra ise Lewis Hamilton yeni Mercedes W11'i sürecek.

Test Programı