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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, ilk gün için test programını açıkladı

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Mercedes, ilk gün için test programını açıkladı
Ekleyen:
, Editör
18 Şub 2020 19:21

Mercedes, Barcelona testinin ilk gününde her iki sürücüyle de piste çıkacak.

Bu yıl takımlar altı günlük bir teste sahip olacak ve hepsi en az bir günü ikiye bölmeyi tercih etti.

Mercedes geçen yıl sekiz günün tamamında günü ikiye bölmüş ve atılan tur sayısını en yüksek rakama yükseltmeye çalışmıştı.

Bugün akşam saatlerinde yarın başlayacak testlere katılacağı pilotları açıklayan Mercedes, günü yine ikiye böleceğini duyurdu.

Buna göre yarın sabah Valtteri Bottas, öğleden sonra ise Lewis Hamilton yeni Mercedes W11'i sürecek.

Test Programı

  19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat
Mercedes

Finland V. Bottas (Sabah)

United Kingdom L. Hamilton (Ö. Sonra)

Açıklanmadı

Açıklanmadı
Ferrari Germany S. Vettel

Monaco C. Leclerc (Sabah)

Germany S. Vettel (Ö. Sonra)

 Monaco C. Leclerc
Red Bull Netherlands Max Verstappen Thailand Alexander Albon Netherlands Max Verstappen (Sabah)
Thailand Alexander Albon (Ö. Sonra)
McLaren Spain Carlos Sainz United Kingdom L. Norris

United Kingdom L. Norris (Sabah)

Spain Carlos Sainz (Ö. Sonra)
Racing Point

Mexico S. Perez (Sabah)

Canada Lance Stroll (Ö. Sonra)

 Mexico Sergio Perez Canada Lance Stroll
Williams

United Kingdom G. Russell (Sabah)
Canada N. Latifi (Ö. Sonra)

United Kingdom G. Russell

Canada N. Latifi
Renault

France E. Ocon (Sabah)

Australia D. Ricciardo (Ö. Sonra)

Australia D. Ricciardo (Sabah)

France E. Ocon (Ö. Sonra)

France E. Ocon (Sabah)

Australia D. Ricciardo (Ö. Sonra)
AlphaTauri Russian Federation D. Kvyat France P. Gasly

Russian Federation D. Kvyat (Sabah)

France P. Gasly (Ö. Sonra)
Haas

Denmark K. Magnussen

France R. Grosjean

France R. Grosjean (Sabah)

Denmark K. Magnussen (Ö. Sonra)
Alfa Romeo

Poland R. Kubica (Sabah)
Italy A. Giovinazzi (Ö. Sonra)

 Finland K. Raikkonen Italy A. Giovinazzi
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Paz 15 Mar
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