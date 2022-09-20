Mercedes ile bağlantısı hakkında Ocon: “Önümde çok ilginç bir gelecek var”

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Fransız’ın pilotun kariyeri, 2015 GP3 şampiyonluğunu elde etmesinden bu yana Mercedes motor sporları başkanı Toto Wolff tarafından yönlendirildi. Wolff; Ocon'un Renault, şimdiki adıyla Alpine’e geçişine aracılık etti.

2018 yılında ayrıldığı Force India/Racing Point takımından Renault/Alpine takımına geçmeden önce Ocon, 2019 sezonunu pist kenarında belirsiz bir sezon geçirdiğinde Mercedes'in yedek pilotuydu.

Fransız pilotun şu anda Alpine ile 2024'ün sonuna kadar sürecek bir sözleşmesi var. Mercedes ile bağlantısı sebebiyle, emekli olduğu zaman Lewis Hamilton tarafından boşalacak Mercedes koltuğunu doldurmak için bir aday olarak görülmeli.

Mercedes, yıllarca Ocon ve Hamilton ile birlikte yarışma şansı verilmeden önce üç yıl Williams’ta yarışan Russell'ın gelişmeleri için çok büyük bir yatırım yaptı.

Motorsport.com İtalya’ya verdiği röportajda Ocon'a Mercedes ve Wolff ile olan ilişkisinin devam edip etmediği soruldu.

Ocon, “Evet, görüşüyoruz çünkü kariyer yönetiminde bana Mercedes ile çalışan menajer Gwen Lagrue yardımcı oluyor.”

“Alpine pilotu olmama ve işimin bugün burada olmasına rağmen hâlâ bağlantımız var. 2024'ün sonunda sona erecek güzel bir sözleşmem var ve önümde çok ilginç bir gelecek var.” dedi.

Mercedes'te beklenmedik bir şey olmazsa, gelecek sezon için senaryo: İki sezon Alpine için yarışan ardından Fernando Alonso, Aston Martin'e geçtiği için Ocon'un Alpine’de yeni bir takım arkadaşı olacak.

Aynı zamanda Pierre Gasly, Alpine'de Alonso'nun yerine geçmek için favoriydi ancak bunun gerçekleşeceği kesin değildi.

Önümüzdeki 2-3 yıl içinde kendisini nerede gördüğü ve uzun bir F1 kariyeri olup olmayacağı sorulduğunda Ocon, “Formula 1'de hiçbir şeyin kesin olmadığının farkındayım. 2 kez dünya şampiyonu Fernando gibi olsanız bile garantili bir geleceğiniz yok.”

“Daniel Ricciardo örneğine sahibiz, iki yıl önce en iyi sürücü grubundaydı ve şimdi gelecek sezon için koltuk garantisi yok.”

“Her zaman zirvede olmak zorundasınız. Pes ederseniz yazık olur.” dedi.