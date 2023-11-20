Mercedes ile arayı kapatan Ferrari, şampiyona ikinciliğini istiyor

Ferrari son yarış Las Vegas GP'de topladığı 26 puanla, Mercedes'le arasını 16 puan daha kapattı ve şampiyonadaki puan farkını dörde indirdi.

Yarışta galibiyet şansını da kaçıran İtalyan ekibin patronu Frederic Vasseur, sözlerine yarışı değerlendirerek başladı.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur şöyle dedi: "İyi puanlar aldık ve bu sonucu hak eden Charles ile galibiyetten çok da uzak değildik."

"Sanırım yarışta üç kez Red Bull'u geçtik ve Carlos'un da yaşadıklarına rağmen çok iyi yükseldiğini düşünürsek, iki araçla da gayet iyi performans sergiledik."

"Charles'ın bugün kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini gerçekleştirdiğini düşünüyorum, Carlos da yarışın ikinci bölümünde çok güçlüydü."

"Singapur'da Red Bull yavaşladığı için kazanmıştık ama bu sefer son viraja kadar onlarla mücadele ettik."

"Abu Dabi'ye giderken bu ivmeyi korumalıyız; her iki pilot da şu an harika bir iş çıkarıyor. Abu Dabi'de Mercedes'i yakalayabileceğimize inanıyorum."

Vasseur hedeflerinin şampiyona ikinciliği olduğunu gizlemiyor.

"Birkaç yarış önce onların 60 puan gerisinde olduğumuzu düşünürseniz, bence iyi bir yoldayız."

"Fakat Abu Dabi tamamen farklı bir hikaye olacak, dört puan çok şey anlamına da gelebilir, az da."

"Bu hafta sonu Monza'da, Singapur'da, Meksika'da gördüğümüz üzere farklı şartlar ve farklı hamurlara sahip pistlerde iyi performans gösterdiğimizi, bunun da bizi Abu Dabi öncesi daha da motive ettiğini söyleyebilirim."

"Momentum bizim tarafımızda fakat neler olacağını göreceğiz."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Vasseur sonrasında yarışı bir bütün olarak yorumladı.

"Her şeyden önce hafta sonunun F1 için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Herkes biraz olumsuzdu fakat bence gösteri muhteşemdi, yarış da muhteşemdi. Muhtemelen sezonun en iyi yarışıydı."

"Sizin açınızdan durum nasıldı bilmiyorum ama pit duvarından bakıldığında iyi bir yarıştı."

"Biraz garip hissediyoruz, çünkü pole pozisyonunu aldık, yarışta Red Bull'u üç kez geçtik ve ikinci olduk. Bu normal değil! Bence güvenlik aracının zamanlaması bizim için en kötü senaryoydu."

"Pit stoptan sadece dört tur sonra oldu; yine de Charles iyi bir iş çıkardı. Carlos da öyle çünkü perşembe günü olanları, 1. antrenmanı, ek olarak ilk turdaki kazayı düşünürseniz... 20. sıraya düştü ve 6. sıraya yükseldi. Bence bizim için iyi bir hafta sonuydu."

Güvenlik aracı olmasaydı yarışı kazanıp kazanamayacağı sorusuna Vasseur, "Açıkçası 'eğer şöyle olsaydı, böyle olsaydı' gibi şeylerle yarışmak istemiyorum. Fakat en büyük avantajı Max sağladı çünkü 10 tur önce pite girmişti." cevabını verdi.

Vasseur, sert lastikte aşınma sorunu yaşadıklarına pek inanmıyor.

"Bence güçlüydük. Verstappen'in daha fazla aşınması vardı, lastikleri bizden önce bitirdi. Muhtemelen ilk bölümde orta hamurun lastik yönetiminde daha iyiydik fakat sert lastik durumun kötü olduğunu düşünmüyorum. Lastik yönetiminde iyiydik."

"Yine de dikkatli olmalıyız. Mesela Mercedes geçen hafta lastik yönetiminde hiç iyi değildi fakat bu hafta sonu iyi bir iş çıkardılar. Pistten pite, hamurdan hamura hikaye değişiyor. Bugün şartlar sezonun geri kalanına kıyasla çok soğuktu ve iyi bir lastik yönetimine sahiptik."

"Fakat sadece son yarışta değil, birkaç yarış önce de durum böyleydi."