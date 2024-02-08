Mercedes, 'İklim Taahhüdünü' imzalayan ilk motor spor takımı oldu

İklim Taahhüdü, Paris 2015 İklim Anlaşması doğrultusunda karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmak suretiyle 2019 yılında kuruldu. Bu anlaşma 2040 yılını, Net Sıfıra ulaşmak için bir "son tarih" olarak belirlemeyi umut ediyor.

Net Sıfır, Formula 1'in 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltmak için Biggin Hill'de bulunan ve dünya çapında, sahada ihtiyaç duyulan personel ve ekipman sayısını azaltan ayrıca uzaktan yayın merkezi de dahil olmakla beraber serinin attığı adımlardan oluşan bir hedeftir.

Anlaşmanın bir parçası olarak Mercedes, sera gazı emisyonlarını düzenli olarak raporlayıp Paris anlaşmalarına uygun karbonsuzlaştırma stratejileri uygulayacak. Ayrıca bir dizi verimlilik iyileştirmesi ve diğer azaltımların ardından kalan emisyonları da nötralize edecek.

Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff, "İklim Taahhüdünü imzalamak, sürdürülebilirlik konusunda en yüksek standartlarda performans gösterme amacımızın bir başka göstergesidir." dedi.

"Sürdürülebilir yüksek performansla kazanmak ve var olan toplumsal ve gezegensel sınırlar içinde kazanmak istiyoruz."

"Aynı hedef için çabalayan bu lider kuruluşların pek çoğuyla işbirliği yapabilme becerisi, tüm imza atanlar için önemli faydalar sunuyor."

Mercedes, 2022 yılında 2.600 ton CO2 tasarrufu ve sürdürülebilir havacılık yakıtı ile hava emisyonlarında %21'lik bir azalma sağlayarak kara ve hava seyahatlerinde alternatif yakıt kullanımı yoluyla emisyonlarını azaltmak için "cesur eylem" olarak adlandırdığı adımları attı. Ayrıca yarış ve ağırlama kamyonlarında HVO100 biyoyakıt kullanımı, 2023 Avrupa sezonunda 339 ton CO2 tasarrufu sağlamıştır.