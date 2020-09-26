Mercedes: "İkinci seansta yumuşak lastik kullanmak 'zorunluydu'"

Hamilton, Sochi'de yapılan sıralama turlarının ikinci seansında en hızlı tur zamanını orta hamur lastikler ile elde etti, ancak pist sınırlarını aştığı için turu silindi.

Hamilton, aynı set lastikler ile bir hızlı tur daha atmak istedi, ancak pit duvarı İngiliz pilotu garaja çağırdı.

İngiliz pilotun seansın ilerleyen vakitlerinde attığı hızlı tur ise, çıkan kırmızı bayraklar sebebiyle yarıda kaldı, böylece bitime iki dakika kala Hamilton'ın zaman turu atması gerekiyordu ve böylece piste yumuşak lastik ile çıktı.

Üçüncü seansa yumuşak lastik ile geçiş yapan Hamilton, pole pozisyonunu yarım saniye farkla almış olsa da, seans sonrasında sıralamaları "korkunç" olarak nitelendirdi ve yumuşak lastiklerle başlayacağı için üzgündü.

Ancak Mercedes, Hamilton'ın ikinci seanstaki ilk turunda, aracında sadece tek hızlı tura yetecek kadar yakıt olduğunu söyledi, Hamilton bu sebeple istediği lastik setiyle tur atamadı.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ı garaja çağırma kararı hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle planlıydı."

"Bir tur daha atamadık çünkü Lewis'in aracında turu tamamlamaya yetecek yakıt yoktu."

İkinci seansı yumuşak lastikle geçiren Hamilton, yarışa orta lastik ile başlayacak olan Red Bull pilotu Max Verstappen ve Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde pole pozisyonunu almayı başardı.

Hamilton, ikinci seansta attığı hızlı tura, seans bitmeden bir saniye önce başladı, böylece seansı 15. sırada bitirmekten son anda kurtuldu.

Altı kez dünya şampiyonu pilot, yarış mühendisi Pete Bonnington tarafından son turunun doğru zamanda atılması konusunda aceleci bir şekilde uyarıldı.

Pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 veValtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pits Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in neden Hamilton'ı piste sürme konusunda geciktiğini de açıkladı, buna ek olarak takımın yumuşak lastikle piste çıkmaktan başka seçeneğinin olmadığını da belirtti.

"Onu erkenden piste süremedik, çünkü aracı kapatmanız ve MGU-K'i yeniden çalıştırmanız gerekiyor, bu da bizim yapamayacağımız bir şey."

"Biz O'nun, trafik arkasında kalmış olsaydı, ve atması gereken piste çıkış turunu atmasaydı, turu doğru zamanda atamayacağını düşündük çünkü orta lastikler o seviyede değiller."

"Bu yüzden yumuşak lastikle piste çıktık, bu da onun yarınki stratejisinden taviz vermemize neden oldu, ancak o lastikleri takmak üçüncü seansa geçtiğimizden emin olmamız için önemliydi."