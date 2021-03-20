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Formula 1 / Son dakika

Mercedes ikinci çekim gününü Bahreyn GP öncesi kullanmayı planlıyor

Ekleyen:
, Editör

Son yedi yılın şampiyonu Mercedes, ikinci çekim hakkını da Bahreyn GP öncesi kullanabilir.

Mercedes ikinci çekim gününü Bahreyn GP öncesi kullanmayı planlıyor

Formula 1, her takıma reklam faaliyetlerinde kullanmaları için iki ayrı 100 km'lik test hakkı veriyor ve takımlar son yıllarda bu hakları yeni araçlarını denemek için kullanıyorlar.

Mercedes hariç tüm takımlar çekim haklarından ilkini Bahreyn testinden önce kullandı. Hatta Aston Martin, iki çekim hakkını da kullandı.

Mercedes ise ilk hakkını Bahreyn testlerinden sonraki günlerde kullandı ve 100 km'lik sürüş yaptı.

Şimdi edinilen bilgilere göre Mercedes, ikinci çekim hakkını da Bahreyn GP'den önce, yani önümüzdeki hafta kullanacak.

Mercedes, sezon öncesi testlerinde denge sorunlarıyla boğuşmuş ve pek de verimli bir test geçirememişti.

Bazı kesimler Mercedes'in bu çekim günlerini yeni parçalar denemek için kullanacağını iddia etti ve hatta takımın geçen haftaki sürüşte, yeni bir burun tasarımı denediği bile söylendi. Ancak Mercedes sonrasında yeni bir burun tasarımı test ettiklerini yalanladı.

Gazeteci Will Buxton da sosyal medya hesaplarından ilk çekim gününün sadece bir "film çekiminden ibaret" olduğunu belirtmişti.

Mercedes'in yine kısa pist düzenini mi kullanacağı şimdilik belirsiz.

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Perez: "Red Bull'un sürüş tarzı Racing Point'ten çok farklı"

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Editör Kemal Şengül

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