Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes'ten Bradley Lord, Lewis Hamilton ve George Russell arasındaki temas nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını gizlemedi.

Mercedes Katar GP ana yarışına, Lewis Hamilton ve George Russell’ın ilk virajda temas yaşamasıyla olabilecek en kötü başlangıcı yaptı.

Yarışa yumuşak hamurlu lastiklerle başlayan Hamilton, orta hamur lastiklere sahip Russell’a karşı daha fazla yol tutuşuna sahipti.

Hamilton ilk virajı dışarıdan dönmeye çalışırken takım arkadaşıyla temas yaşadı. İngiliz pilot yarış dışı kalırken, Russell arka sıralara geriledi.

Toto Wolf’un katılamadığı yarışta görevlerinin bir kısmını yürüten takımın iletişim direktörü Bradley Lord, yarışın ardından olayı şöyle yorumladı: “İki aracınızın çarpıştığını görmek, bir yarış takımı için olabilecek en kötü şeydir.”

Bradley Lord, Mercedes AMG F1 İletişim Menajeri Fotoğraf: Sutton Images

“Birinci turda, Lewis çakıl havuzuna saplanmış durumdaydı ve George ise gerilere düşmüştü. Durum hiç de parlak görünmüyordu.”

Russell damalı bayrağı dördüncü sırada görerek yarışta tek araçla mücadele eden Ferrari’yi geride bırakmayı başardı.

“İlk turun sonunda, Georgu’un dördüncü olması ve Ferrari’yi geride bırakması beklediğimiz bir durum değildi.”

“McLaren’lara yakındık. Muhtemelen Max’e yaklaşamazdık ama bugün çifte podyum olabilirdi. Ama bu sporda 'belkiler' yok.”

“Elimizdekiyle yetineceğiz ve bununla mutlu olacağız. Ama daha fazlası olabilirdi.”