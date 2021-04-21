Mercedes, iki günlük Pirelli lastik testini tamamladı
Mercedes F1 takımı, bugün gerçekleştirilen test sürüşüyle birlikte iki günlük 18 inç lastik testini başarılı şekilde tamamladı.
Mercedes, Imola yarışının ardından bölgeden ayrılmadı ve salı günü Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmeye başladı.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, testin ilk gününde W09'u kullanarak 130 tur attı ve oldukça başarılı bir günü geride bıraktı.
Bugün ise W09'un başına geçen isim Valtteri Bottas oldu.
Fin pilot, sabah bölümünde 64 tur atmıştı ve öğleden sonra 42 tur daha atarak, toplamda 106 tur tamamlamış oldu.
Pirelli böylelikle iki günde 236 tura ulaşarak, son derecede kullanışlı veriler elde etmiş oldu.
Böylelikle 2022 için planlanan 18 inç lastiklerle test yapan takım sayısı üçe yükseldi .
Bir sonraki test 11-12 Mayıs'ta Barselona'da yapılacak ve iki günlük teste Alpine, Red Bull ve Alfa Romeo katılacak.
Mercedes ise 25-26 Mayıs'ta Paul Ricard'da ıslak zemin lastiklerini test edecek.
Valtteri Bottas, Mercedes F1
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes F1
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W12
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes F1
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes F1
Fotoğraf: Davide Cavazza
Valtteri Bottas, Mercedes F1
Fotoğraf: Davide Cavazza
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|Kemal Şengül