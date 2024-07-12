Mercedes: "İki galibiyet ile yetinmeyeceğiz"
Andrew Shovlin, Mercedes'in yeni zaferlere hedeflediğini söylüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
Lewis Hamilton'ın zaferi dünya basınına damgasını vurmaya devam ediyor çünkü 2.5 yıl sonra ilk zaferini almayı başardı.
Mercedes sezon başında Red Bull ve McLaren'in gerisinde kalsa da, son iki yarışta iki zafer alarak "ger döndüğünün" sinyallerini verdi.
Mercedes'ten Andrew Shovlin bu konuda şöyle dedi: "Takım kesinlikle çok mutlu. George'un Avusturya'da galibiyete ulaşmasının ardından Lewis'in de Britanya Grand Prix'sinde birinci olduğunu görmek harikaydı."
"George'u podyumda görememek elbette hayal kırıklığı yarattı ama onun da dediği gibi, üst üste iki galibiyet harika."
"Şu anda takımda çok fazla enerji var. Aylardır çok çalışıyoruz ve nihayet bu emeğin karşılığını almaya başladık."
"Yine de hâlâ yapılması gereken işler var."
"Yılın başında Lewis ile zirvede bitirmekte kararlı olduğumuzu söylemiştik. Kendisi takım tarihinin çok önemli bir parçası oldu. Eğer onunla daha fazla galibiyet elde edemeseydik bu çok sinir bozucu olurdu."
"Sonunda onu yeniden zirvede görmek harikaydı."
"Lewis'in kendine olan güveni ve burada sahip olduğumuz atmosfer sayesinde şu anda gerçekten keyif aldığını görebiliyorsunuz."
"Bunu görmek güzel. Umarım bu sezon daha fazla galibiyet alabilir. Biz de iki galibiyetle yetinmeyeceğiz. Daha fazlasını istiyoruz."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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