Mercedes, iki araç için farklı kanat seviyeleri ayarlamış
Mercedes, Formula 1'in Belçika Grand Prix'si için iki pilotuna farklı kanat seviyeleri tahsis etti ve George Russell'a büyük bir arka kanat konfigürasyonu verildi.
Spa-Francorchamps'daki ıslak antrenman seansı, özellikle Cuma öğleden sonraki sıralama seansının başlangıcından itibaren kapalı park koşullarının devreye girmesiyle, takımların Belçika GP'si için en iyi ayarlarını seçme konusunda kararsız kalmalarına neden oldu.
Lewis Hamilton, en iyi yaklaşımın nasıl olacağı konusunda bir tahmin oyunu oynandığını, Mercedes'in sonunda araçlarının birinde daha düşük ve diğerinde daha yüksek yere basma kuvveti konfigürasyonunu tercih ettiğini söyledi.
Russell'ın daha yüksek yere basma kuvveti tercihi, kuru Q3 seansında Hamilton'dan 0.7 saniye daha yavaş kalmasına sebep olsa da, bu tercih yarışın yağışlı geçmesi ya da lastik bozulmasının bir sorun teşkil etmesi halinde işe yarayabilir.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Pazar günü Hamilton'ın üçüncü, Russell'ın ise sekizinci sırada başlayacağı iki araç arasındaki performans eşitsizliği hakkında Sky'a yaptığı açıklamada, iki farklı tercihleri olduğunu söyledi.
Mercedes-AMG pit stop antrenmanı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Çok farklı iki arka kanat ve konfigürasyon kullandık ve Lewis'in bundan daha fazla performans elde edebildiğini görebilirsiniz."
Russell'ın tercihinin ona zarar verip vermediği sorulduğunda Wolff şöyle dedi: "Büyük bir arka kanada sahip ancak bu Pazar günü lastik performansı için avantajlı olabilir. Bugün yardımcı olmadı, bu yüzden neden olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor."
Russell kanat seçiminin farkında olsa da, neden bu kadar yavaş olduğu konusunda biraz şaşkın olduğunu itiraf etti.
"Hızımızı bir türlü ayarlayamadık."
"Dürüst olmak gerekirse, o seansta zorlandık ve nedenini gerçekten bilmiyorum. Genelde bu geçiş seanslarını severim ama burada net bir şey elde edemedik."
"Bu yüzden gözden geçirmeye ve anlamaya çalışmalıyız. Sıralamanın burada her şey demek olmadığını biliyoruz ama kesinlikle daha üst sıralarda olmak isterdik."
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