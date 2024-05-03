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Formula 1 Miami GP

150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

Max Verstappen, iddia edildiği gibi kendisine astronomik bir maaş teklif edilmesinin Mercedes'e geçmek için bir neden olmayacağını, kendisi için en önemli kriterin en iyi araca sahip olmak olduğunu, Toto Wolff'un da bunu bildiğini söyledi.

Ronald Vording Abdullah Çelik
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Miami'de gözler bir kez daha Red Bull Racing'in üzerinde. Bu kez sebep Adrian Newey'in 2025'te ayrılacağının açıklanması. Florida'daki medya gününde birçok takım efsanevi tasarımcıya olan ilgilerini dile getirirken, Lewis Hamilton da Ferrari'ye geçmesi için Newey ile açıkça flört etti. Diğer taraftan Newey haberleri, Max Verstappen'in gelecek planlarını da büyüteç altına aldı. Hollandalı pilotun Red Bull ile 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi var ancak bu durum Toto Wolff'un Verstappen'in gelişine dair umutlarını azaltmıyor.

Mercedes takım patronu, Verstappen için beklemeye istekli olduğunu belirtti. Verstappen, Miami'de paranın kendisi için itici bir güç olmayacağının bilinmesine rağmen, bonuslar dahil yılda 150 milyon Avroluk bir teklif söylentisiyle karşılaştı.

Bu iddialar için Verstappen, "Nihayetinde, 150 milyon söz konusu olsa bile, para benim için başka bir yere gitmek için bir teşvik değil. Ayrıca şu anda kazandığım paradan zaten memnunum ve bu nedenle bu tamamen performansla ilgili."

"5. ya da 6. sıra için sürersem sinirleneceğimi bilecek kadar kendimi iyi tanıyorum. Bu açıdan, bu tamamen performansla ilgili. Toto da bunu biliyor, herkes biliyor." şeklinde konuştu.

Bu da Mercedes'in Verstappen'e gerçekten bir alternatif olabilmesi için sportif açıdan işleri yoluna koyması gerektiği anlamına geliyor.

Verstappen, "Sonuçta önemli olan en hızlı araca sahip olmak. Bunu her zaman söyledim ve neyse ki son yıllarda Red Bull'da en hızlı araca sahip olduk." dedi.

Kendisinin performans konusundaki beklentileri karşısında Wolff'un ikna etmek için ısrarcı olmasının şaşırtıcı olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Hayır, bu çılgınlık değil çünkü herkes her zaman iyimser ve umutlu olmak zorundadır. Şu anda sadece takımda kalmak istediğimi söyleyebilirim çünkü dahil olan herkesle birlikte sahip olduğumuz projeye inanıyorum. Ama tabii ki sporda ve hayatta gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz." şeklinde cevap verdi.

2026, Verstappen'in gelecek planlarındaki en büyük değişken

Bu da Verstappen'in geleceği söz konusu olduğunda 2026'yı en büyük soru işareti haline getiriyor. İstikrarlı düzenlemelerle Red Bull'un 2025'te bile rekabetçi bir araca sahip olması muhtemel, çünkü RB20 temelde iki yıllık bir konsept. 2026 için soru işaretleri, tamamen elden geçirilecek yeni kurallarla daha büyük. Şasi tarafında Red Bull Newey olmadan idare etmek zorunda kalacak, motor tarafında ise Ford ile birlikte Red Bull Powertrains üzerinde soru işaretleri var. Motorsport.com'un Red Bull'un motor projesiyle ilgili izlenimlerini sorduğu Verstappen, "Üzerinde çok çalışıyoruz. Elimizde diğer motor üreticilerinin rakamları yok, o yüzden bilmiyoruz. Her halükarda, elimizden geldiğince zorluyoruz ve şu anda yapabileceğiniz tek şey bu." yanıtını verdi. "

Verstappen'e göre 2026'da güç dengelerinin nasıl olacağını kimse bilmiyor. Verstappen, "2026'da kimin rekabetçi olacağını kim bilebilir? Ben hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, şu anda bunun hakkında çok fazla düşünmek de istemiyorum. Bu yıl zaten çok şey oluyor, bu yüzden önce bu sezon ve gelecek yıl doğru olanı yapmak istiyorum. Takım olarak bunu yapmak için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan, 2026 da oldukça uzak bir tarih." diyerek sözlerini tamamladı.

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