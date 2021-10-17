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Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

RacingNews365 ve RaceFans'in ortak haberine göre Mercedes, mevcut yakıt&yağ sponsoru Petronas ile yollarını ayırarak Aramco'ya geçiş yapacak.

Mercedes için "Petronas yerine Aramco'ya geçecek" iddiası!

Petronas, Mercedes fabrika takımının 2010 yılındaki dönüşünden  bu yana Alman üreticinin ana sponsoruydu ve aynı zamanda takımın yağ/yakıt tedarikçisiydi.

Taraflar, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle beraber sporu domine ettiler. Fabrika takımının başarısında, Petronas'ın kullandığı yakıt/yağlayıcı formüllerinin de önemli bir payı vardı.

Anlaşma kapsamında Mercedes araçları son yıllarda hep Petronas'ın bilindik turkuaz rengini taşıyordu. Fakat şimdi işler değişeceğe benziyor.

RacignNews365'in haberine göre Mercedes, 2021 sezonunun ardından Petronas ile yollarını ayırma kararı aldı.

Mercedes, Petronas'ın yerine Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco ile anlaşma imzalayacak.

Şimdilik anlaşmanın detayları bilinmiyor fakat resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Petronas'ın bundan sonra motor sporlarında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Malezyalı şirket kısa bir süre önce, sezon sonunda SRT Yamaha ile yollarını ayırma kararı almış ve MotoGP'den çekileceğini duyurmuştu.

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