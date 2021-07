Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış

Turbo hibrit dönemine girmemizle birlikte Mercedes, güç üniteleri alanında hem performans hem de dayanıklılıkta 2014'ten bu yana çoğunlukla liderdi.

Fakat Honda, 2022 motor projesini 2021 sezonuna yetiştirmeyi başardı ve birçok alanda geliştirdiği yeni güç ünitesiyle, Mercedes'i yakalamayı başardı.

AMuS'un raporuna göre Honda, jet mühendisleri tarafından üretilen yeni turbo besleyicisiyle birlikte, Mercedes'in 15 beygir önüne geçti.

Mercedes, Azerbaycan Grand Prix'sinden önce yeni bir motora geçmişti. Honda ise ilk motorunu bir yarış daha kullandı ve Azerbaycan'dan bir sonraki yarış olan Fransa Grand Prix'sinde ikinci motoruna geçti.

Fransa'da Honda'nın ikinci motoruyla birlikte getirdiği dayanıklılık güncellemeleri sayesinde motordaki titreşim sorunun çözüldüğü ve motorun daha uzun süre tam gücüyle kullanabilmeye başlandığı öne sürülmüştü.

Mercedes de Fransa GP'siyle birlikte Honda'nın büyük bir gelişim gösterdiği görüşünde.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark Grand Prix'sinde Mercedes, Red Bull'un düzlüklerde 0.250 sn kadar daha hızlı olduğunu söylemişti.

AMuS'a göre Mercedes'in hesaplamaları Honda'nın son güncellemeyle 13.6 beygir kazandığını gösteriyor.

AMuS'un son istatistikleri, Ferrari motorunun ise yeni Honda motorunun 25-30 beygir gerisinde olduğunu, Renault'nun ise son güncellemelerin ardından Honda'nın 20-25 beygir arkasında olduğunu söylüyor. Renault'nun bütün odağının 2022 motorunda olduğu bilinmekte.

Bahsedildiği gibi Honda'daki bu performans artışı, yüksek ihtimalle dayanıklılık sorunlarını çözmeleriyle birlikte daha uzun süre tam güçte gidebilmeleri sayesinde yaşandı.

Bildiğiniz gibi bu sezon motorlara performans güncellemeleri getirilemiyor. Takımlar sadece dayanıklılık güncellemeleri getirilebilmekte.

Ancak bazı durumlarda dayanıklılık güncellemeleri, direkt olarak performans artışına neden olabiliyor. Böyle durumlarda ise takımlar, performans artışına neden olan bu dayanıklılık güncellemelerini veto edebiliyor.

Ancak eğer bu dayanıklılık güncellemesi dolaylı yoldan bir performans artışına neden olursa, bu tolere edilebiliyor.

Dayanıklılık güncellemesi getiren takım, öncelikle neden böyle bir değişim yaptığını FIA'ya detaylı bir şekilde anlatarak, güncelleme talebinde bulunuyor.

FIA, konu hakkındaki detaylı incelemelerinin ardından, diğer motor tedarikçilerine de bu değişim hakkındaki dokümanları göndererek, diğer motor tedarikçilerinin de bu değişimi onaylamasını istiyor.

AMuS, raporunda bu durumu şöyle açıklıyor: "Performans güncellemeleri yasaklansa da motor tedarikçileri dayanıklılık üzerinde çalışabiliyorlar. Bunlar kapalı kapılar ardında olmuyor. Dayanıklılık güncellemesi getiren motor sağlayıcısı, FIA'ya detaylı bir biçimde hangi parçayı değiştireceğini ve neden değiştireceğini anlatmak zorunda."

"Diğer motor sağlayıcıları bu aşamada FIA tarafından olaya dahil ediliyor. Herhangi bir sağlayıcı, başka bir tedarikçi tarafından getirilecek olan dayanıklılık güncellemesinin direkt olarak performans kazancı sağlayacağına dair şüphe duyuyorsa, bu dayanıklılık güncellemesi talebi reddediliyor."

"Dayanıklılık güncellemesiyle dolaylı yoldan performans kazanıldığında ise bu durum, tolere edilebiliyor."

Honda'nın güncellemesi son 2 yarıştır kullanıldığından, güncelleme talebi ve güncellemenin dokümanları, FIA'ya ve takımlara sunulmuş olmalı.

Mercedes, Honda'nın güncellemesinin direkt olarak performans artışına neden olacağını düşünseydi, bahsedildiği gibi bu güncellemeyi kabul etmeme şansı vardı.

Honda and Red Bull Motorhomes in the paddock

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images