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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

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Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"
Ekleyen:
, Editör
30 Ara 2019 09:24

Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, Honda'nın çok iyi bir ilerleme kaydettiğini söyledi ve gelişim oranlarının, Ferrari'nin çok önünde olduğunu dile getirdi.

Scuderia Ferrari, 2019 sezonu boyunca düzlüklerde en hızlı araca  sahipti ve sezon arasında büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı.

Bununla birlikte şasi tarafında yeterince iyi bir ilerleme kaydedemeyince, şampiyonluğu bir kez daha Mercedes'e kaybetti.

Diğer tarafta Honda'ya geçiş yapmak adına Renault ile yollarını ayıran Red Bull, beklenenin aksine ön tarafta yer almaya devam etti ve Mercedes'in motor şefi Andy Cowell, Japon üreticinin 2020'de Red Bull'u tekrar mücadeleye sokabileceğine inanıyor.

Motorsport Magazine'e konuşan Cowell, "Honda bu yıl en iyi gelişen üreticiydi ve gelişim oranı açısından Ferrari'nin çok önündelerdi."

"Red Bull şampiyonluğa ulaşabilecek bir araç üretebilir, Max Verstappen zaten müthiş. Honda'nın yaptığı yatırım çok büyük ve azimleri çok yüksek." dedi.

Liberty Media başlangıçta motor tarafında da ciddi değişiklikler yapmayı planlıyordu ancak sonrasında bu plandan vazgeçmek zorunda kaldı.

Cowell, mevcut ünitelerin F1 için uygun olduğunu ancak 2026 ve sonrası için daha farklı şeyler yapabileceklerini söyledi.

"Yaratıcı olmayı, yeni zorlukları ve yeni bir mücadelenin içinde olmayı seven bir mühendis olarak  evet, keşke daha fazla değişiklik olsaydı."

"Ama Formula 1 kesinlikle doğru yönde ilerliyor ve bence 2014'te kullanmaya başladığımız V6 ve ERS güç ünitesi kesinlikle doğru güç ünitesi."

"Ve dört üreticinin giderek daha yakın hale gelmesi iyi bir şey. Aynı kurallarla yakın bir mücadeleye hazırız."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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