Mercedes: "Honda son F1 sezonu için 'tüm imkanlarını seferber edecek' "

Mercedes 2020’de baskın olduğu ve arka arkaya 7. takımlar şampiyonasını aldığı için regülasyonların çoğunun benzer kaldığı 2021 sezonunun şimdiden favorisi olarak görülüyor.

Ama Max Verstappen’in de gösterdiği üzere Red Bull’ların hızı gittikçe artmakta ve artık normal bir şekilde galibiyetler için Mercedes’i zorlayabilmekteler. Bu da Milton-Keynes merkezli takımın şasisinden biraz daha performans çıkarmanın yolunu bulduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda izin verilen birkaç aero güncellemesi ve Honda’nın yepyeni bir motor tanıtmasıyla Wolff, Red Bull’un daha da güçleneceğini ve Mercedes’in dominantlığının gelecek sezon için kesin olmadığını söyledi.

Red Bull’un yükselişi hakkında endişelenip endişelenmediği sorulduğunda Wolff: “Her zaman endişeleniyoruz çünkü bu sezon en güçlü olduğumuz ve en büyük farkı açtığımız sezon diyebiliriz ama ön tarafta nadiren 3’ten fazla araç vardı.”

“Max da inanılmaz bir iş çıkarıyor. Muhtemelen aracı olabildiğinden daha iyi sürüyor. Her hafta sonu aynısı oluyor, ön tarafta 3 arkadaş gidiyorlar ve Max Mercedes’lere tüm gücüyle tutunmaya çalışıyor.”

“O yüzden gelecek sene Honda’nın son sezonu için tüm imkanlarını sarf edeceğini düşünüyorum. Ve tabii ki Max başta olmak üzere tüm Red Bull takımı da daha motive olacaktır.”

Honda, geçtiğimiz günlerde kaynaklarını yol araçlarını “sıfır karbon” hedefine daha da yaklaştırmak için yönlendirmesi gerektiğini ve bu yüzden 2021 sonunda Formula 1’den ayrıldıklarını duyurdu.

Bu karar sonrasında Japon üretici 2022 için planladığı güç ünitesi yenilemesini öne çekerek son sezonunu en güçlü şekilde bitirmek için kararlı olduğunu herkese gösterdi.

Red Bull 2022 sonrası için güç ünitesi tedarikçisi aramaya devam ediyor, önceliği ise Honda’nın projesini devralarak motorları kendisinin sağlaması.

Böyle bir plan sadece F1, motor geliştirmesini dondurarak maliyetlerin artmasını önlerse gerçekleştirilebilir; ama böyle bir kural değişikliği ne Renault ne de Ferrari kanadından destek gördü.

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