Mercedes, Hollanda GP'yi kazanabilmek için risk almayı seçmiş
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hollanda Grand Prix'sini kazanabilmek adına stratejik anlamda risk almaya çalıştıklarını söyledi.
Güvenlik aracı esnasında Red Bull, Verstappen'i yumuşak lastikler için pite çağırdı. Mercedes ise, ilk sırada olan Hamilton'ı orta lastiklerle dışarıda tutmasına rağmen üçüncü sıradaki Russell'ı yumuşak lastikler için pite çağırdı.
Yarış tekrar başladıktan sonra Verstappen, Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Lastik dezavantajıyla tempo tutturamayan Hamilton, sırasıyla takım arkadaşı Russell'a ve Ferrari'den Leclerc'e geçilerek dördüncü sıraya düştü.
Mercedes patronu Toto Wolff'a göre galibiyet için bu riski almaktan başka çareleri yoktu.
Wolff, "Bu durumda yapabileceğimiz iki şey vardı. Birincisi, Lewis'i pite alıp pist üstü pozisyonunu Verstappen'e bırakmaktı. Diğeri ise iki pilotumuzu birden pite almaktı. Bu durumda risk almayı seçtik."
"İki pilotla birden Verstappen'i geçmeyi deneme şansımız yoktu çünkü düzlüklerde Red Bull kadar hızlı değiliz. İki pilotumuzda da aynı lastikle kazanmamızın bir yolu yoktu." dedi.
Birincilik için savaşmayı beklerken dördüncülüğe gerileyen Hamilton ise takım telsizinde öfkelendi.
Wolff, Mercedes pilotunun (Hamilton) sinirli telsiz mesajı hakkında, "Onu anlayabiliyorum, yarışı kazanmaya bu kadar yakınken kaybetmek oldukça can sıkıcı."
"Yarış esnasında pit duvarındakilerle, 'Yarışı kazanmak için risk alıyor muyuz?' diye tartıştık."
"Ve evet, bir risk aldık ve pist üstü pozisyonunu vermek istemedik. Şahsen ikinci veya üçüncü bitirmektense Lewis ile kazanma riskini almayı her zaman tercih ederim." dedi.
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