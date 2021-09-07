Mercedes, Hollanda GP'de yanlış strateji uyguladığını kabul ediyor

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, starttan itibaren hep pist üstü avantajına sahip olurken rakibi Lewis Hamilton pist üstünde geçiş pek mümkün olmadığı için yakın takibi sürdürdü.

Mercedes ilk pit stopta Hamilton'ı erkenden pite alarak avantaj sağlamaya çalıştı ancak bunu başaramadı. O bölümde Valtteri Bottas, daha geç pite alınarak alternatif stratejiye geçildi.

Ancak Bottas lastiklerini uzun süre canlı tutamadı ve Verstappen arkasına geldiğinde onu arkasında uzun süre tutarak Hamilton'ın atak yapmasına yardımcı olamadı.

İkinci pit stoplarda da Hamilton yine erken davranan isimdi ancak o denemede de trafiğin ortasına düştü.

Hamilton ikinci pitlerde orta lastiğe geçerken Verstappen'in sert lastiğe geçmesi Mercedes için durumu daha da zorlaştırdı.

Sky'a konuşan Wolff, Red Bull'un Zandvoort'ta en hızlı araca sahip olduğunu ve kendilerinin de pit zamanlamalarının doğru olmadığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff, "Erken pit stopun işe yarayabileceğini düşündük. Ancak zamanlaması doğru olmadı. İş geçtikten sonra her zaman daha akıllı olursunuz."

"Red Bull'un sert lastiğe geçmesini beklemiyorduk çünkü o lastikler bilinmez durumdaydı. Cuma günü sert lastikleri kullanmamıştık ve ilk başta yumuşak lastiklerle onları zorlayabileceğimizi düşünmüştük. Ancak durum bu." dedi.

Wolff, sert lastikler konusunda emin olamadıkları için Hamilton'a tek pit stop yaptırmayı düşünmediklerini söyledi.

Wolff, "Sert lastik biraz kumar gibiydi. Ferrari'lerin o lastiklerde iyi olduğunu gördük ancak kimse onu denemediği için bilinmez bir alandı. En azından biz kullanmamıştık." dedi.

Yarışın son bölümünde hızlı turu atmaya doğru giden Bottas'ı telsizden uyarmaları konusunda Wolff, "Ayağını gazdan çekiyordu. Sadece bunu yapmadığından (hızlı turu atmadığından) emin olmak istedik. Bu yüzden o turda kibar bir şekilde yeniden vurguladık ve ardından yavaşladı." dedi.