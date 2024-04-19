Mercedes, 'hızlı ve ucuz' F1 kokpit hava akışı güncellemesiyle Williams ve RB'ye katıldı

Sınırlı pist üstü zamanı nedeniyle takımlar genellikle sprint hafta sonları için büyük güncelleme paketleri sunma konusunda isteksiz olsalar da, bu durum başka şekillerde kazanç elde etmelerini engellemiyor.

Bu hafta sonu Şangay'da yapılacak yarış için FIA'ya sunulan takım başvurularında, üç takımın sürücü ve kokpit alanını çevreleyen bölümde değişiklikler yaptığı görüldü.

RB F1 Team VCARB 01 halo detail Photo by: Jon Noble

RB, bu alandaki hava akışı daha iyi yönetmeye yardımcı olmak için sürücü kaskının arkasındaki kafalık bölümünü düzenledi.

Mercedes ve Williams ise kafalık bölümüne ek olarak hava akışını düzenlemeyi amaçlayan halo bölümüne odaklandı.

Mercedes F1 W15 halo detail Photo by: Jon Noble

Mercedes, Halo'nun arkasındaki bölümün her iki yanına küçük bir çıkıntı ekledi.

Amaç, kokpitten çıkan akışı kontrol etmeye yardımcı olmak için küçük girdaplar oluşturmak ve böylece havanın arka kanada doğru ilerlerken çok daha iyi ayarlanmasını sağlamak.

Williams FW46 halo detail Photo by: Jon Noble

Williams, Halo'nun ön kısmındaki geometri açısını arttıracak ayarlar yaptı. Bu, Halo'nun etrafındaki hava akışını düzenlemeye yardımcı oluyor ve kokpit alanındaki kayıpları daha iyi kontrol etmeyi sağlıyor.

Bunun faydası, arka ve kiriş kanada giden hava akışını iyileştirerek aerodinamik verimliliği artırmak olacak.

Williams'ın araç performansı şefi Dave Robson, yapılan değişikliklerin nispeten küçük göründüğünü ancak kokpit alanının hava akışının dağılımında kritik bir rol oynadığını belirtti.

Robson, takımların bu alanda güncelleme yapmasında iki kritik faktör olduğunu düşünüyordu: detayların önemli olduğunu göstermesi ve aynı zamanda hem ucuz hem de hızlı bir şekilde yapılabilecek bir şey olması.

"Bu, yapmanız gereken kademeli değişikliklerden biri. Umarım görünürde olduğundan daha etkili olur."

" Ancak diğer bir şey de bunun nispeten hızlı bir şekilde yapılması. Şu anda Japonya'ya [güncellenmiş] ön kanadı getirdiğimiz bir noktadayız, ki bu oldukça fazla iş gerektiriyor. Şimdi bir sonraki aero güncelleme paketi üzerinde çalışıyoruz."

"Dolayısıyla, Halo gibi bir şey oldukça ucuza kapatabileceğimiz küçük bir şey."