Mercedes: "Hızlı turlar atmadan önce çözmemiz gereken bazı şeyler var"

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Mercedes'te yeni W13'ü Barselona testinin sabah bölümünde George Russell kullandı ve günün en hızlı dördüncü zamanını yaptı.

Öğleden sonra direksiyona geçen Lewis Hamilton ise W13'ü tanıyıp, tutuşu anlamaya çalıştı.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, performansa odaklanmadıklarını çünkü çözmeleri gereken birkaç problem olduğunu belirtti.

Shovlin, "Bugün oldukça fazla çalışma yaptık ve her iki sürücü de bize W13'le alakalı ilk izlenimlerini paylaştılar."

"Dayanıklılık standartlarının ne kadar yüksek olduğunu ve çoğu takımın programlarını sorunsuz şekilde tamamladığını görebilirsiniz, ki bu şaşırtıcı."

"Aracın ve yönetmeliklerin ne kadar farlı olduğunu düşünürsek, altı günlük kış testinde yapmamız gereken çok şey vardı."

"Bununla beraber aerodinamiyi ve lastikleri anlama konusunda iyi bir ilerleme kaydettik ve aynı zamanda yaklaşık 600 kilometre mesafe tamamladık."

"Hız anlamında birinin nerede olduğunu söylemek için henüz çok erken. Ayrıca hızlı turlar kaydetmeye çalışmadan önce denge ve performans anlamında bakmamız gereken birkaç sorun var."

"Fakat genel anlamda iyi hislere sahibiz ve yarın daha fazla ilerleme kaydetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

George Russell ve Lewis Hamilton herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese