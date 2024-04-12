Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Mercedes: "Hızlı bir şekilde üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var"

Mercedes, W15 ile daha 'istikrarlı bir platform' bulduklarına inanıyor ve ekip, söz konusu platforma yönelik çalışmalara hemen başlamayı planlıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane after a pit stop

Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Japonya Grand Prix'sinde zorlu bir yarış hafta sonu daha geçirdi. Lewis Hamilton yarış sonunda 9. olurken, takım arkadaşı George Russell 7. oldu.

Bu sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen, takım patronu Toto Wolff duruma olumlu bir bakış açısı getirmeye çalışarak Suzuka hafta sonunun kendiler için bir 'test' olduğunu dile getirdi. 

Mercedes'in Japonya Grand Prix'si sonrası bilgilendirmesinin bir parçası olarak konuşan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, hafta sonunun temel amacının W15'i daha 'öngörülebilir' hale getirmek olduğunu ve bunu başardıklarını, ancak rüzgar veya pist sıcaklığındaki bir değişikliğin onu istenen ayar penceresinden çıkardığını söyledi.

Shovlin, "İncelediğimiz programdaki amacımız, aracı hafta sonu boyunca biraz daha öngörülebilir hale getirmeye çalışmaktı."

"Onu bir ayar penceresine sokmayı başardık ancak rüzgar yönünün ve pist sıcaklığının değiştiği takdirde araç, hızla bu ayar penceresinden çıkıyordu. Bu da yarışta ve sıralamada kötü performansa yol açtı." 

"Şu anda olmamız gereken yerde olmadığımıza şüphe yok, bunu biliyoruz. Yapmamız gereken işler olduğunun da farkındayız ancak hafta sonu boyunca araçla çalışmak kesinlikle daha kolaydı; aracın dengesi daha tutarlıydı. Yani hızlı bir şekilde üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var."

"Ama kesinlikle daha istikrarlı bir platformumuz var gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi, yapılacak işler olduğunu biliyoruz ve bunun üzerinde hemen çalışacağız." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alpine ve Williams, Mercedes'ten ilham alan F1 ön kanat fikrinin peşinde

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Monger: "Marko, Tsunoda konusunda yanıldı"

Monger: "Marko, Tsunoda konusunda yanıldı"

Formula 1
Japonya GP
Monger: "Marko, Tsunoda konusunda yanıldı"
Chandhok: "Hulkenberg'in Audi'ye gitmesi akıllıca olur"

Chandhok: "Hulkenberg'in Audi'ye gitmesi akıllıca olur"

Formula 1
Japonya GP
Chandhok: "Hulkenberg'in Audi'ye gitmesi akıllıca olur"
Perez: "Red Bull ile sözleşme görüşmelerine başlamamız zaman meselesi"

Perez: "Red Bull ile sözleşme görüşmelerine başlamamız zaman meselesi"

Formula 1
Perez: "Red Bull ile sözleşme görüşmelerine başlamamız zaman meselesi"

Son Haberler

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

F1 Formula 1
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

FE Formula E
Roma ePrix I
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye