Mercedes: "Hızlı bir şekilde üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var"

Mercedes, Japonya Grand Prix'sinde zorlu bir yarış hafta sonu daha geçirdi. Lewis Hamilton yarış sonunda 9. olurken, takım arkadaşı George Russell 7. oldu.

Bu sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen, takım patronu Toto Wolff duruma olumlu bir bakış açısı getirmeye çalışarak Suzuka hafta sonunun kendiler için bir 'test' olduğunu dile getirdi.

Mercedes'in Japonya Grand Prix'si sonrası bilgilendirmesinin bir parçası olarak konuşan pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin, hafta sonunun temel amacının W15'i daha 'öngörülebilir' hale getirmek olduğunu ve bunu başardıklarını, ancak rüzgar veya pist sıcaklığındaki bir değişikliğin onu istenen ayar penceresinden çıkardığını söyledi.

Shovlin, "İncelediğimiz programdaki amacımız, aracı hafta sonu boyunca biraz daha öngörülebilir hale getirmeye çalışmaktı."

"Onu bir ayar penceresine sokmayı başardık ancak rüzgar yönünün ve pist sıcaklığının değiştiği takdirde araç, hızla bu ayar penceresinden çıkıyordu. Bu da yarışta ve sıralamada kötü performansa yol açtı."

"Şu anda olmamız gereken yerde olmadığımıza şüphe yok, bunu biliyoruz. Yapmamız gereken işler olduğunun da farkındayız ancak hafta sonu boyunca araçla çalışmak kesinlikle daha kolaydı; aracın dengesi daha tutarlıydı. Yani hızlı bir şekilde üstesinden gelmemiz gereken sorunlar var."

"Ama kesinlikle daha istikrarlı bir platformumuz var gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi, yapılacak işler olduğunu biliyoruz ve bunun üzerinde hemen çalışacağız." dedi.