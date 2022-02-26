Mercedes: "Hız açısından iyi bir konumdayız"

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Mercedes, üç günlük testte toplam 1837 km mesafe tamamladı ve bu da yaklaşık altı yarışlık bir mesafeye denk geliyor. Motor tarafında da yine en çok mesafeyi 21 GP Mercedes kaydetti.

Alman üretici, testlerin en hızlı zamanına imza atarken, Andrew Shovlin'den pozitif açıklamalar geldi.

Shovlin, "Haftanın gidişatından gerçekten çok memnunuz. Üç gün için yoğun bir program planlamıştık ve hem araç hem de güç ünitesinde iyi bir ilerleme kaydederek, ana öncelik taşıyan konularla ilgilenmeyi başardık."

"Brackley ve Brixworth'teki ekibimiz, W13'ü piste çıkarmak için çok büyük çaba harcadılar ve bu nedenle önemli bir sorun yaşamadan 1800 km mesafe kat ettiğimizi görmek ve hız açısından iyi bir konumda olmak herkes için oldukça tatmin edici."

"Son birkaç gün içerisinde çok fazla şey öğrendik ve Bahreyn öncesinde gözden geçirilmesi gereken çok fazla veri var. Gelişim oranı, tüm takımlar için çok yüksek olacak ve burada iyi bir noktada olsak bile şu anla ilk yarış arasında rakiplerimizin çok fazla performans bulabileceğini unutmamalıyız."

"Şimdi önümüzdeki birkaç gün içerisinde sürücülerimizle beraber simülatörde çalışmalar yapacağız. Hem tek tur hem de uzun sürüşlerdeki dengeyi geliştirmek için yapacak çok işimiz var."

"Bahreyn, soğuk Barselona pistinden çok farklı bir pist ve umarım belirlediğimiz alanlarda ilerleme kaydedip, kış test programımıza yaptığımız umut verici başlangıcın üzerine daha fazlasını ekleyebiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Alessio Morgese