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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mercedes "Henüz yeni kuralları tamamen kavrayamadık"

Mercedes, yeni kuralları henüz tam anlamıyla kavrayamadıklarını, hem simülasyonların değiştiğini, hem de taban yapısının çok karmaşık olduğunu belirtiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14

Bu yıl hafta sonlarına çoğunlukla gerilerde başlayan fakat doğru ayarları buldukça rahatça podyum mücadelesi verebilecek konuma gelen Mercedes için Macaristan yarış hafta sonu da farksız başlamadı.

Yine de yağmurlu ilk antrenman seansını George Russell ile tamamlayan takım, zorlukları da yavaş yavaş açıyor.

Mercedes'in içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu söyleyen Lewis Hamilton, "Yeni kuralların ardından yepyeni simülasyonlara ve aracın altındaki hava akışını anlayabilmek için farklı birçok araç gerece sahibiz."

"Aracın altında neler olduğunu görmelisiniz, hava akışı aklınızı başınızdan alırdı. Ancak bunun üstünde çalışmak da zaman istiyor." dedi.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin de Hamilton ile aynı konuya vurgu yapıyor.

Shovlin, "Eski kurallara göre, ki bu kuralları iyi biliyorduk, aracı farklı açılardan dinamik şekilde değerlendirmemiz gerekmiyordu."

"Simülasyonlara kanat açısını, direksiyon açısını, belirli sürüş yüksekliklerini yüklüyorduk ve neler olup bittiğini görebiliyorduk."  

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ancak artık aracımızın altındaki, hatta her aracın altındaki akış yapıları daha karmaşık."

"Eski günlerdeki gibi değiliz, olup biten her şeyi gerçekten çok iyi kavradığımız bir konumda değiliz. Tabanlar eskisine göre çok daha karmaşık."

"Bu kuralların üstüne bütçe sınırını da kattığımızda, rekabetçi bir araca sahip takımlarla arayı kapatmak hiç kolay olmuyor."

"Eğer rekabetçi bir aracınız varsa, her hafta güncelleme getirmenize gerek yok. [Red Bull] henüz sezon başından beri çok iyi." 

"Gerçek şu ki, rüzgar tüneli kullanım izni açısından kendileriyle benzer seviyedeyiz, dolayısıyla yılın başında bir performans avantajımız olmalıydı."

"Ancak Bahreyn ve Cidde'deki farka baktığımızda görüyoruz ki sezon içinde bunu kapatmak her zaman zorlayıcı." dedi.

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