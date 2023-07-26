Mercedes "Henüz yeni kuralları tamamen kavrayamadık"
Mercedes, yeni kuralları henüz tam anlamıyla kavrayamadıklarını, hem simülasyonların değiştiğini, hem de taban yapısının çok karmaşık olduğunu belirtiyor.
Bu yıl hafta sonlarına çoğunlukla gerilerde başlayan fakat doğru ayarları buldukça rahatça podyum mücadelesi verebilecek konuma gelen Mercedes için Macaristan yarış hafta sonu da farksız başlamadı.
Yine de yağmurlu ilk antrenman seansını George Russell ile tamamlayan takım, zorlukları da yavaş yavaş açıyor.
Mercedes'in içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu söyleyen Lewis Hamilton, "Yeni kuralların ardından yepyeni simülasyonlara ve aracın altındaki hava akışını anlayabilmek için farklı birçok araç gerece sahibiz."
"Aracın altında neler olduğunu görmelisiniz, hava akışı aklınızı başınızdan alırdı. Ancak bunun üstünde çalışmak da zaman istiyor." dedi.
Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin de Hamilton ile aynı konuya vurgu yapıyor.
Shovlin, "Eski kurallara göre, ki bu kuralları iyi biliyorduk, aracı farklı açılardan dinamik şekilde değerlendirmemiz gerekmiyordu."
"Simülasyonlara kanat açısını, direksiyon açısını, belirli sürüş yüksekliklerini yüklüyorduk ve neler olup bittiğini görebiliyorduk."
Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Ancak artık aracımızın altındaki, hatta her aracın altındaki akış yapıları daha karmaşık."
"Eski günlerdeki gibi değiliz, olup biten her şeyi gerçekten çok iyi kavradığımız bir konumda değiliz. Tabanlar eskisine göre çok daha karmaşık."
"Bu kuralların üstüne bütçe sınırını da kattığımızda, rekabetçi bir araca sahip takımlarla arayı kapatmak hiç kolay olmuyor."
"Eğer rekabetçi bir aracınız varsa, her hafta güncelleme getirmenize gerek yok. [Red Bull] henüz sezon başından beri çok iyi."
"Gerçek şu ki, rüzgar tüneli kullanım izni açısından kendileriyle benzer seviyedeyiz, dolayısıyla yılın başında bir performans avantajımız olmalıydı."
"Ancak Bahreyn ve Cidde'deki farka baktığımızda görüyoruz ki sezon içinde bunu kapatmak her zaman zorlayıcı." dedi.
Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"
Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım" Hamilton: "Galibiyet için yarışacağımıza inanmıyorum fakat 'asla asla' dememek lazım"
Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak
Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak
Mercedes artık sorunlardan ziyade "saf performansa" odaklanacak
Mercedes artık sorunlardan ziyade "saf performansa" odaklanacak Mercedes artık sorunlardan ziyade "saf performansa" odaklanacak
Son Haberler
Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı
Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı Carlin bu yıl üçüncü kez sürücü değiştirdi, Esterson'ın yerini Simonazzi aldı
Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"
Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı" Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"
Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"
Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz" Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim" Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar