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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Mercedes henüz W13 konseptinden vazgeçmeye hazır değil

Mercedes Imola'da gerçekleştirilen hafta sonunun kendileri için unutulması gereken bir hafta sonu olacağını söylese de, henüz beklenen performansı veremeyen aracı W13'ün gelişimini durdurmaya hazır değil.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Mercedes henüz W13 konseptinden vazgeçmeye hazır değil
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Alman üreticinin 2022'deki performans sorunları Imola'da tam manasıyla dibe vurmuş durumda. Sıralamalarda ne Lewis Hamilton, ne de George Russell ilk 10'a giremediler.

İkili Sprint yarışında da pek varlık gösteremedi ve ilk 10'a giremedi. Takımın Emilia Romagna GP'den puansız ayrılma ihtimali bulunuyor.

Mercedes şu ana kadar önde yer alan Ferrari ve Red Bull ile farkı kapatamadı ve hâlâ mevcut F1 aracında olduğunu düşündüğü daha fazla performansı nasıl çıkarabileceğini bulmuş değil. Bunun üzerine Mercedes'in bu projeyle alakalı büyük bir karar alması gerektiği yönünde düşünceler ortaya çıktı.

Yani Mercedes'in W13 projesinin gelişimini durdurup tamamen 2023 aracına odaklanabileceği ya da benzer şekilde tamamen yeni bir konsept üzerinde çalışması gerektiği düşünülüyor.

Takım Patronu Toto Wolff, henüz böyle bir noktaya gelmediklerini ve sonunda araçta olduğunu düşündükleri performansı neden çıkaramadıklarını bulabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Wolff, "Şu anda bir yöne sahibiz ve araç içerisinde olduğunu düşündüğümüz potansiyeli çıkarabilirsek, çok daha yakın olacağımızı biliyoruz. Ancak şu anda o kilidin anahtarına sahip değiliz." dedi.

Mercedes'in İspanya GP için bazı güncellemeler üzerinde çalıştığı, bu güncellemelerin taban üzerindeki hava akımını iyileştirerek dalgalanmayı minimize etmeyi umduğu iddia ediliyor.

Wolff, "Şu an için tüm iyilikler ve kötülüklerin temelde taban üzerinde olduğunu düşünüyorum."

"Denemiş olduğumuz ilginç fikirlerimiz ve konseptlerimiz var. Keşfettiğimiz bu şeylerin gelecek yarışlarda araçta olması gerekiyor." diyerek o güncellemeleri işaret etti.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes'in sıfır sidepod konsepti üzerinde endişelerin oluşmaya başlayıp başlamadığı sorulduğunda Wolff, bu projeden henüz vazgeçmeye ve W14'e sıfırdan başlamaya hazır olmadıklarını söyledi.

Wolff, "Konseptin yanlış olması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Ancak konseptimizde mevcut kurallar içerisinde çalışmayan bazı şeyler var mı, varsa ne?"

"İyiliği çöpe atmamalısınız. İyi şeyleri tutmaya devam edebilirsiniz. Ancak araç içerisinde sahip olduğumuza inandığımız potansiyelin çıkmasını engelleyen temel şeyler varsa, açıkçası bu durumda kayıpları azaltmanız gerekir." dedi.

Wolff'un bu açıklaması aslında bir şeylerin yanlış gittiğinin kabulü olarak anlaşılabilir ancak o yine de sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını anlayana kadar bir karar almayacaklarını söylüyor.

Motorsport.com'un böyle bir kararın ne zaman geleceğini sorması üzerine Wolff, "Bu oldukça belirli bir şey çünkü bu 'Tamam ama temel nerede? Üzerinde çalışabileceğimiz, daha fazla potansiyeli çıkarabileceğine inandığımız yeni bir temel var mı?' anlamına gelir."

"Böyle düşünüyor olsaydık, bunu 5 ay önce yapardık. Biz bu yönde gelişmemiz gerektiğine inanıyoruz."

"Bu oldukça riskli bir eylem çünkü böyle bir karar almadan önce, bilimi takip etmeli ve ne olduğunu bulmalıyız çünkü ancak bu durumda 'Kayıpları azaltıp gelecek seneye odaklanalım' diyebiliriz."

"Nerede yanlış yaptığınızı anlarsanız bunu yapabilirsiniz. Şu anda biz bunu bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz." dedi.

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