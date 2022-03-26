Mercedes: "Henüz dalgalanmayı ortadan kaldıracak bir çözümümüz yok"

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Mercedes, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de dalgalanma sorunları yaşamış ve aracı olması gerektiği gibi alçaltamamıştı.

Yere basma gücü bulmak için daha büyük bir arka kanatla yarışan Alman ekip, bu sebeple de düzlüklerde yavaştı.

Bu hafta sonu takımın büyük bir güncelleme paketi bulunmuyor fakat takımın denediği bazı çözümler var.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Andrew Shovlin, şöyle dedi: "Burada, dalgalanma sorununu azaltmak adına birkaç test daha yaptık."

"Bazıları durumu daha kötüleştirirken, bazıları yardımcı oldu fakat sorunu ortadan kaldıracak bir çözüme henüz sahip değiliz."

"Birkaç virajda sürücüleri olumsuz etkiliyor ve zaman kaybına neden oluyor. Bu açıdan sorunu yarın için biraz azaltmaya çalışabiliriz."

"Bahreyn ile kıyaslandığında araç dengesi artık daha iyi bir noktada aşınma açısından bugün gördüklerimizden son derece memnunuz."

"Sıralama temposu üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor fakat bunu yapmak için önümüzde bir antrenman seansımız daha var."

"Genel anlamda makul bir gündü fakat Red Bull Veya Ferrari'yi biraz rahatsız edebilmek adına yapmamız gereken işler var."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images