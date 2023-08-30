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Mercedes: "Hedefimiz 2024'te şampiyonluk mücadelesi vermek"

Pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin'e göre Mercedes, bu yılki W14 aracıyla 'makul adımlar' attığı için 2024 şampiyonluğu için Red Bull'a meydan okuma konusunda 'iyimser'.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes W14

2022'deki zemin etkisi düzenlemelerinin ilk sezonunda tek bir zaferle sınırlı kalan Mercedes, bu yıla şampiyonluk yarışına geri dönme umutlarıyla girdi.

Ancak Bahreyn'deki sezon açılışındaki kötü performans, takımın zeropod konseptinden vazgeçmesine neden oldu ve Monako Grand Prix'sine büyük ölçüde revize edilmiş bir W14 getirildi. 

Lewis Hamilton ve George Russell, Monako'dan bu yana yapılan sekiz yarışta dört kez podyuma çıkarken, Hamilton Temmuz ayındaki Macaristan GP'sinde pol pozisyonunu elde etti. Ancak takım şu ana kadar 2023'teki 13 yarışın tamamını kazanan Red Bull'a meydan okumakta yetersiz kaldı.

Geçen hafta sonu yapılan Hollanda Grand Prix'si öncesinde Ferrari pilotu Charles Leclerc, F1'in bir sonraki büyük düzenleme değişikliği 2026'da yürürlüğe girmeden önce Red Bull'un yakalanmasının pek mümkün olmadığını iddia etti.

PlanetF1.com'dan Sam Cooper'a özel bir röportaj veren Red Bull takım patronu Christian Horner, mevcut kurallar oturdukça aradaki farkın önümüzdeki 12 ay içinde kapanmasını beklediğini söyledi.

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Shovlin de Red Bull'un bu sezonun geri kalanında yakalanmayacağını kabul ederek takımın tamamen 2024'te bir şampiyonluk mücadelesi vermeye odaklandığını açıkladı.

Shovlin, "Hedefimiz gelecek yıl şampiyonluk için mücadele etmek, dolayısıyla bunu yapabileceğimiz konusunda iyimseriz."

"McLaren'in attığı adıma bakarsanız bu, büyük adımlar atabileceğimizi ve bu düzenlemeler hakkında hâlâ bir şeyler öğrendiğimizi gösteriyor."

"Bu araçla bulunduğumuz yerde ve sahip olduğumuz bütçe sınırıyla bu yıl Red Bull ile aramızdaki farkı kapatamayacağımızı fark ettik. Ancak şu anda tüm odak noktamız gelecek yıl mücadele edebileceğimizden emin olmak."

"Geliştirme konusunda makul adımlar attığımızı düşünüyorum, ancak önümüzde hâlâ yoğun bir dönem olacak çünkü takımlar araçlarını hızlandıracak paketleri getirmeye çalışıyorlar."

George Russell, Mercedes F1 W14, leaves the pits after the red flag stoppage

George Russell, Mercedes F1 W14, leaves the pits after the red flag stoppage

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bunun yakın gelecekte yavaşlayacağını düşünüyorum, ancak aracın tasarımında oldukça önemli değişiklikler yaptık ve bu bize aerodinamik olarak biraz performans sağlıyor, bu yüzden W14'te hâlâ iyi bir performans buluyoruz."

Mercedes, Aston Martin ve Ferrari ile ikincilik mücadelesi verirken McLaren'in ön tarafa sıçrama yapmasıyla Shovlin, farklı pistlerin farklı araçların güçlü yönlerini açığa çıkaracağını düşünüyor ve Mercedes'in tutarlılığını destekliyor.

Red Bull'un arkasındaki mücadelenin değişmeye devam edip etmeyeceği sorusuna Shovlin, "Bence değişecek." 

"Geçen yıl yaşadığımız iniş çıkışları yaşamıyoruz gibi görünüyor: Ferrari yüksek yere basma kuvvetine sahip pistlerde zorlanıyor gibi görünüyor; McLaren Spa'da daha düşük yere basma kuvvetinde zorlanıyor gibi görünüyordu."

"Şüphesiz pistten piste değişecektir ama çoğu pistte iyi görünüyoruz ve umarım bu bizi iyi bir duruma getirir." yanıtını verdi.

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