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Formula 1 / Son dakika

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

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Mercedes'in eski mühendisi Philipp Brandle, yedi kez dünya şampiyonu Sir Lewis Hamilton’un, harika bir Formula 1 pilotu olmasında, bir fark yaratmak için her detayı kullanması da önemli bir etken olduğunu söyledi.

Brandle: "Mercedes, Hamilton’un 'harika casusluğundan' da yararlanıyor"

2019’un sonuna kadar Lewis Hamilton’un aracı üzerine çalışan Brandle, İngiliz pilot hakkında ‘’harika bir casus’’ dedi.

Bahreyn GP sırasında Servus TV’ye konuşan Avusturalyalı, ‘’O harika bir casus. Her şeye çok yakından bakıyor.’’

‘’Örneğin, bir seferinde podyumu töreninden önce bekleme bölgesindeydik ve bir sürücünün tulumuna daha az kablo bağlı olduğunu gördü. Bunun amacı ağırlıktan tasarruf etmekti çünkü F1’de her detay önemli.’’

‘’Bundan sonra bize diğer takımın daha kısa kablo donanımı olduğunu anlattı.’’

‘’Bir gram bile önemli ve o böyle detaylara bakar. Siz de bunları uygularsınız.’’ dedi.

Yarışlardan sonraki bu anlar nadiren gerçekleşir ve takımlar için oldukça önem taşır. Çünkü rakiplerinin araçlarını nadiren yakından görürler.

Yarış gridi, takımların neler yaptığıyla ilgili görsel bilgi almak için önemlidir ancak takımlar aracın etrafına bir grup insan yerleştirerek bu ihtimale karşı önlem alırlar.

Bu yüzden, araçlar kapalı park halindeyken, sürücülerin başka araçları yakından incelediğini görürüz.

2021 sezonunun Hamilton tarafından kazanılan açılış yarışı için, Servus TV de çalışan Hulkenberg de, bunun olduğunu doğruladı.

Bu sezon Mercedes ve Aston Martin takımları için yedek sürücülük yapacak Alman sürücü, ‘’Bilgi toplarsınız. Araca yapılan şeylerin nasıl yapıldığına bakarsınız ve bunu kendi ekibinize anlatırsınız.’’

‘’Tabii ki ekibin bunu kullanmasını ve aracınızı daha hızlı hale getirmesini umarsınız.’’ dedi.

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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