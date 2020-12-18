Mercedes, Hamilton'la yeni kontrat imzalayacağını ima etti

Hamilton ve Mercedes arasındaki kontrat bu yılın sonunda bitecek ve yedi kez dünya şampiyonu pilot, yeni kontrat görüşmelerini sezon sonuna kadar ertelemeyi seçti.

Hamilton geçtiğimiz günlerde, Noel'den önce yeni bir anlaşma yapmak istediğini söyledi ve takımda kalacağını işaret etti.

Mercedes dün, Hamilton'ın bu sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca takım #Announce hashtagini de kullanarak İngiliz sürücüyle devam edeceğini ima etti.

Paylaşılan fotoğrafta Hamilton, "Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum."

"Bence takım olarak hem sporda hem de sporun dışında birlikte yapacak ve başaracak daha çok şeyimiz var." diyor.

Böylelikle Hamilton ve Valtteri Bottas, gelecek yıl beşinci kez takım arkadaşı olacaklar.

Mercedes ve Red Bull, 2021 pilot kadrolarını resmi olarak açıklamayan son iki takım konumunda yer alıyor. Ancak Red Bull'un bugün Sergio Perez'i açıklaması bekleniyor.