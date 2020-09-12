Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

Mercedes ile anlaşması sene sonunda biten 6 kez dünya şampiyonu Hamilton'ın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hamilton ve Toto Wolff, şampiyonluk mücadelesinde anlaşma görüşmelerinden olumsuz etkilenmek istemediklerini, bu yüzden acele etmediklerini açıklamışlardı.

Silverstone'da konuşan Hamilton, yeni anlaşma için büyük çaba sergilemediklerini, Mercedes'teki geleceği konusunda rahat olduğunu söylemişti.

Mugello'da konuşan Wolff, "Çalışmalar devam ediyor ve bu konuda size net bir tarih veremem."

"Çok iyi anlaşıyoruz ancak olay detaylara geldiğinde, bunları değerlendirmek için yeterli zamanınız olmalı."

"Birbiri arkasına gelen yarışlarda, anlaşma görüşmelerinden olumsuz etkilenmek istemiyoruz. Gelecek hafta olacağı gibi, uzun aralarda memnun edici bir sonuç olması için çalışıyoruz."

"Ancak yeni anlaşmayı ne zaman açıklayacağımızı bilmiyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Toskana GP ile F1, 11 haftada 9. yarışını tamamlamış olacak. Ancak önümüzdeki 4 hafta içerisinde sadece Sochi ve Nurburgring yarışları düzenlenecek.

Wolff, yeni anlaşmanın doğal olarak 2020 bitmeden yapılacağını, Mercedes'in de artık ne yapacaklarını öğrenmek istediğini söyledi.

Hamilton, 2013'ten bu yana Mercedes F1 takımı adına yarışıyor ve bu takımla 5 şampiyonluk kazandı. 6. şampiyonluk da bu sene kazanılacak gibi görünüyor.

Hamilton ile imzalayacakları anlaşmanın formaliteden ibaret mi olduğunun sorulması üzerine Wolff, "Son 3 senedir anlaşmaya hiç bakmadık, onu çekmeceden hiç çıkarmadık."

"Bazen durum değişebilir, ortam değişebilir. Önümüzdeki bu yolculuğu da birlikte yapmak istiyoruz. Sadece ayrıntılar üzerinde konuşuyoruz." dedi.