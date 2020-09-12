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Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor

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Mercedes, Hamilton'la takvimdeki boşluklarda yeni anlaşmayı görüşüyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes, 2020 takviminde yer alan uzun boşluklarda Hamilton'la yeni anlaşma şartlarını görüştüklerini ancak anlaşmayı açıklama tarihi için son bir gün belirlemediklerini açıkladı.

Mercedes ile anlaşması sene sonunda biten 6 kez dünya şampiyonu Hamilton'ın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hamilton ve Toto Wolff, şampiyonluk mücadelesinde anlaşma görüşmelerinden olumsuz etkilenmek istemediklerini, bu yüzden acele etmediklerini açıklamışlardı.

Silverstone'da konuşan Hamilton, yeni anlaşma için büyük çaba sergilemediklerini, Mercedes'teki geleceği konusunda rahat olduğunu söylemişti.

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Mugello'da konuşan Wolff, "Çalışmalar devam ediyor ve bu konuda size net bir tarih veremem."

"Çok iyi anlaşıyoruz ancak olay detaylara geldiğinde, bunları değerlendirmek için yeterli zamanınız olmalı."

"Birbiri arkasına gelen yarışlarda, anlaşma görüşmelerinden olumsuz etkilenmek istemiyoruz. Gelecek hafta olacağı gibi, uzun aralarda memnun edici bir sonuç olması için çalışıyoruz."

"Ancak yeni anlaşmayı ne zaman açıklayacağımızı bilmiyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Toskana GP ile F1, 11 haftada 9. yarışını tamamlamış olacak. Ancak önümüzdeki 4 hafta içerisinde sadece Sochi ve Nurburgring yarışları düzenlenecek.

Wolff, yeni anlaşmanın doğal olarak 2020 bitmeden yapılacağını, Mercedes'in de artık ne yapacaklarını öğrenmek istediğini söyledi.

Hamilton, 2013'ten bu yana Mercedes F1 takımı adına yarışıyor ve bu takımla 5 şampiyonluk kazandı. 6. şampiyonluk da bu sene kazanılacak gibi görünüyor.

Hamilton ile imzalayacakları anlaşmanın formaliteden ibaret mi olduğunun sorulması üzerine Wolff, "Son 3 senedir anlaşmaya hiç bakmadık, onu çekmeceden hiç çıkarmadık."

"Bazen durum değişebilir, ortam değişebilir. Önümüzdeki bu yolculuğu da birlikte yapmak istiyoruz. Sadece ayrıntılar üzerinde konuşuyoruz." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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