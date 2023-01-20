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Formula 1 Haberler

Mercedes, Hamilton'la ilgili kontrat haberlerini yalanladı

Mercedes, Lewis Hamilton'la yıllık 70 milyon eurodan iki yıllık bir imzalayacağı iddiasını yalanladı.

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Mercedes, Hamilton'la ilgili kontrat haberlerini yalanladı
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Mercedes, 2023 yılının ardından kontratı bitecek olan Lewis Hamilton'la yeni bir anlaşma yapmayı planlıyor ancak Toto Wolff, görüşmelerin henüz başlamadığını belirtmişti.

Buna karşılık geçtiğimiz günlerde Fransız Sportune dergisi, Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmelerin çoktan başladığını iddia etti.

Habere göre Hamilton, Mercedes'ten iki yıllık bir anlaşma talep etti fakat anlaşmanın yılından çok, talep ettiği ücret dikkat çekiciydi. Haberde Hamilton'ın yıllık 70 milyon Euro, toplamda ise 140 milyon Euro istediğine yer verildi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

İddiaya göre talepleri bununla sınırlı değildi. İngiliz pilot aynı zamanda Mercedes elçiliği görevi istiyordu ve bu konudaki planı,  Mercedes-Benz ile yılda yaklaşık 25 milyon Euro kazanacağı, 10 yıllık bir elçilik anlaşması imzalamaktı.

Eğer bu gerçekleşseydi, Hamilton 2035 yılına kadar servetine 250 milyon Euro daha eklemiş olacaktı.

Tüm bu ücret, motor sporları dünyasında büyük ses getirdi ve Mercedes bir açıklama yaparak bu söylentileri yalanladı.

Bir takım sözcüsü Alman haber ajansı SID'e yaptığı açıklamada "Bunlar tamamen asılsız olan çılgınca varsayımlar." dedi.

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