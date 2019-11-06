Mercedes, Hamilton'la devam etmek istiyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton geçtiğimiz günlerde 2020 sezonundan sonra da Mercedes'le çalışmaya devam etmek istediğini söylemişti.

İngiliz pilot Formula 1'den önce de Alman üreticiyle çalışıyordu ve Hamilton'ın kariyerinin ilerlemesinde büyük pay sahibi oldular.

Toto Wolff, bu güçlü birlikteliğe dikkat çekti ve Hamilton'la çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.

"Lewis, hayatı boyunca Mercedes'le birlikte çalıştı. Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, onunla sadece profesyonel olarak değil, kişisel olarak da yakından çalışıyoruz."

"Mercedes harika bir marka, Lewis Hamilton da harika bir marka."

"Ona rekabetçi bir araç sağlayabilirsek, önceliği olarak kalmaya devam edeceğiz."

Wolff, emekli olduktan sonra da Hamilton'la çalışmaya sıcak bakıyor.

"Önünde pilot olarak birkaç yıllık yarış kariyeri daha var ve sonrasında ortaklığımızı devam ettirmek için hangi fırsatların çıkacağını göreceğiz."