Mercedes, Hamilton'ın yerine Russell'ı geçirmek istiyor!

Mercedes'te Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yedek pilot arayışı başladı ve Toto Wolff için son saatler oldukça hareketli geçiyor. Çünkü hafta sonu için Valtteri Bottas'la birlikte yarışacak yeni bir sürücü bulunması gerekiyor.

Mercedes şimdi, İngiliz ekibin onay vermesi umuduyla Williams'tan George Russell'la yarışmak istiyor.

Claire Williams, daha önce Russell'ın Mercedes'e geçişinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını söylüyordu ve o günden bu yana Williams'ın tavrında bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor.

Çünkü o noktadan bu yana takım el değiştirdi ve Claire artık yönetimde değil.

Russell, bu yıl tam sezon F1'de yarıştığı ve Mercedes'le bağları devam ettiği için Mercedes adına en iyi aday olacak.

Eğer Williams ikna olmazsa, Wolff'un listesindeki ikinci isim Stoffel Vandoorne olacak. Belçikalı sürücü, zaten bu hafta sonu Sakhir'deki yarışa gelecekti ve Wolff'un listesinin ikinci sırasında yer alıyor.

Bununla birlikte Russell anlaşması, ortaya bazı riskler de çıkaracak.

Çünkü Russell, Mercedes'e geçer geçmez Bottas'ı yenerse, bu hem Bottas hem de Hamilton için pek de iyi bir haber olmayacak.

Böyle bir senaryoda Bottas'ın seviyesi ciddi anlamda sorgulanabilir. Sadece bu da değil. Henüz Hamilton-Mercedes anlaşması imzalanmadı ve Bottas'ın önünde finiş görürse, bu mevcut görüşmeler için ciddi bir darbe olacak.

Böyle bir durumda takım içerisindeki denge bir anda tepetaklak olabilir.