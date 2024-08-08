"Mercedes, Hamilton'ın yerine geçecek ismi seçti" iddiası!
Mercedes'in George Russell'ın 2025'teki takım arkadaşına karar verdiği ve resmi açıklamanın yakın olduğu iddia edildi.
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
İtalyan yayın organı Autosprint'in haberine göre Andrea Kimi Antonelli, 2025 yılında George Russell'ın Mercedes'teki takım arkadaşı olacak.
Resmi açıklamanın İtalya Grand Prix'si hafta sonundan önce yapılması bekleniyor.
İtalyan sürücü, bu sezon FIA F3'ü atlayarak F2'ye yükseldi ve F1'de yarışmak için gerekli FIA süper lisans puanlarına zaten sahip.
Mercedes, Antonelli'yi F1'e hazırlamak için büyük çaba harcıyor ve arka planda F1 aracıyla bir dizi test gerçekleştirdiler.
Görünüşe bakılırsa Antonelli'nin verileri Mercedes'i memnun etmiş durumda. Üstelik F2'de kendini yavaş yavaş bulmaya başlaması da takımın aklındaki son soru işaretlerini kaldırdı.
Bu, Toto Wolff'un Max Verstappen rüyasının da en azından 2025 için bittiği anlamına geliyor.
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