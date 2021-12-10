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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın yeni motora geçeceğini yalanladı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın yeni motora geçeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Mercedes, Hamilton'ın yeni motora geçeceğini yalanladı

Son haftalarda Mercedes'in sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'de yeni motora geçeceği yönünde spekülasyonlar vardı. İddiaya göre Mercedes, Abu Dhabi GP için Hamilton'ın aracına yeni bir motor takacaktı.

Hamilton, motor değiştirdiği için sadece 5 sıra grid cezası alacaktı ve yeni motorun getireceği ekstra güç göz önüne alındığında, bu sıraları kolaycı telafi edebilirdi.

Bunu bu yıl Brezilya'da yaptı ve tüm gridi teker teker geçip, sonunda zafere ulaşan isim oldu.

Ancak Mercedes'in pisti şef mühendisi Andrew Shovlin, böyle bir planları bulunmadığını dile getiriyor.

Yeni motora geçmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna Shovlin, "Planda böyle bir şey yok."

"Eğer bunu yapıyorsak, bir şeyler ters gitmiş demektir. Bizim için iyi bir fikir gibi görünmüyor, bunu sadece büyük bir sorun yaşarsak yaparız.  Bir motoru kaybetsek bile A planımız bunu yapmak olmaz." cevabını verdi.

Shovlin ayrıca yeni motorun bahsedildiği gibi büyük bir performans sağlamadığını söylüyor ve şunları ekliyor: "Anlatıldığı kadar büyük bir şey değil. Bence Red Bull bunun büyük bir fark yarattığını düşünüyordu, bence Toto da aynısını söyledi."

"Elbette doğru yönde atılmış faydalı bir adım ama Max'le tek turda gördüğümüz farkı kapatacak kadar değil."

"Yine de doğru yönde atılmış bir adım olduğu kesin."

Son olarak Max Verstappen hakkında şöyle dedi "O gerçekten hızlı. Bu yıl karşılaştığımız sorun temelde bu. Çok sert yarışıyor."

"Pazar günü nasıl olacağını göreceğiz fakat  önemli olan hızlı ve tutarlı olması."

"Doğruyu söylemek gerekirse, biz bir takım olarak bu mücadelenin tadını çıkarıyoruz ve Lewis de bu mücadelenin tadını çıkarıyor."

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