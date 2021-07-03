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Mercedes, Hamilton'ın yeni kontratını Silverstone öncesi açıklayabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sky Almanya'ya göre Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan yeni kontratı Silverstone'dan önce açıklanacak.

Mercedes, Hamilton'ın yeni kontratını Silverstone öncesi açıklayabilir

Lewis Hamilton, 2012 yılının ardından Mercedes'e katıldı ve 2014'ten bu yana yedi sezonda altı şampiyonluk almayı başardı.

İngiliz pilot, geçen yılın sonunda biten kontratını bir yıl daha uzatmıştı ve taraflar, geçen yılki durumu tekrar yaşamamak adına bu yılki kontrat görüşmelerine daha eren başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, Hamilton'ın yeni kontratını yaz arasından önce imzalayacağını ve anlaşmanın minimum iki yıllık olacağını iddia etmişti.

Şimdi Sky Almanya'nın haberine göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasını imzaladı veya önümüzdeki günlerde imzalayacak.

Böylece yeni kontratın duyurusu, İngiliz pilotun kendi ülkesinde yapılacak olan Silverstone yarışından önce açıklanacak.

Gelecek yıl 37 yaşına girecek olan Hamilton'ın 1+1 veya direkt olarak 2 yıllık anlaşma yapacağı tahmin ediliyor.

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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