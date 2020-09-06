Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

Haas pilotu Kevin Magnussen, pit girişinde aracını kenara çekip güvenlik aracına sebep olduğunda Hamilton, en yakın rakibi Carlos Sainz'ın 10 saniyeden fazla farkla önündeydi.

Bu olayın ardından yarış yönetimi, 11 sn sonra güvenlik aracını piste soktu. Bu sayede Magnussen'in aracının güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırılması hedefleniyordu.

Ancak Hamilton ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, tabelalardaki uyarıyı görmeden pite girdikleri için inceleme altına alındılar ve sonunda 10 sn dur - kalk cezası aldılar.

Hamilton, ceza için pite gelip çıktığında 30 sn civarında geriye düştü. Buna rağmen Hamilton 7. sırada yarışı noktalamayı başardı.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, pit girişinde kırmızı ışık yer almadığını, pit duvarından pit yolunun kapalı olduğunu göremediklerini söyledi.

Wolff, "Art arda birkaç tuhaf olay yaşandı. Belki daha öncesinde durumu fark edebilirdik."

"Alınan kararlar oldukça sıra dışıydı ancak kesinlikle kurallar içerisindeydi."

"Haas araçlarından birisi, pit yolunun girişinin hemen yanında, Parabolica'nın iç tarafında park etmişti ve tek sarı bayrak sallanıyordu. 11 sn sonra güvenlik aracı yarışa dahil oldu."

"Güvenlik aracı yarışa dahil olur olmaz, pit yolunda kırmızı ışık göründü ancak tam olarak kırmızı değildi. Dışarıda iki sarı bayrak sallanıyordu."

"Stratejistlerimizden birisi, tam olarak pite girerken bağırdı. Kafa karışıklığı olmuştu."

"Tabelaları göremiyorduk. Birkaç şeyin bir araya gelmesi Lewis'in yarışını batırdı. Mutlu değiliz ancak kabul etmemiz lazım." dedi.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, dışarıdaki sarı bayrakları görmediğini söyledi ve hatasını kabul etti.

Hamilton, "Açıkçası o tabelaları görmedim, bu yüzden sorumluluğu kabul ediyorum."

"Bundan ders çıkaracağım. Yedinci olup aynı zamanda hızlı turu atmak, son aracın 26 sn kadar gerisine düştüğümüzü dikkate alırsak iyi bir sonuçtu. Bunu beklemiyordum."

"Kesinlikle bunu kabul ediyorum ve Max bugün hiç puan kazanmadığı için memnunum. Büyük bir kayıp yaşamadık." dedi.

Wolff, pit yolunun kapatıldığını ancak, FIA'nın zaman bilgi ekranındaki dördüncü sayfaya bakarak fark edebileceklerini söyledi.

Wolff, "Pit yolundan, o sarı bayrakları göremiyorsunuz. Pilot onu fark etmezse, pit yolunun kapatıldığını ancak FIA iletişim sisteminin dördüncü sayfasında görebiliyorsunuz."

"Güvenlik aracı piste çıktığında kimse o sayfaya bakmaz. O esnada pilot pite gelmek üzeredir. Herkes pit stop yapmaya odaklanır."

"Şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Pit yolununu kapatarak çok olağan dışı bir karar aldılar." dedi.