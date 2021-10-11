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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Toto Wolff, pazar günkü Türkiye Grand Prix’sinde Hamilton’ın pit stratejisi hakkındaki telsizdeki gerginliğini Mercedes pit duvarının “anlayışla karşıladığını” söyledi.

Mercedes, Hamilton'ın telsizdeki gerginliğini anlayışla karşılıyor

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlamasının ardından Hamilton, motor cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı ancak bitime 10 tur kala 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Mercedes, Hamilton’ın geçiş lastikleri için pite gelmesini çok daha erken söylemesine rağmen İngiliz pilot, lastiklerinin hala iyi çalıştığını düşünerek pistte kalmak istedi.

Mercedes, Hamilton’ı finişe kadar yarışa başladığı geçiş lastiklerinde tutmak istedi ama oldukça fazla tur zamanı kaybetmeye başlayınca 8 tur kala 7 kez dünya şampiyonunu pite çağırdı.

Bu, Hamilton’ın beşinci sıraya düşmesine neden oldu ve Mercedes pilotu, duruma sinirlenerek telsiz üzerinden “pite girmemeliydik” dedi.

Hamilton, yarış mühendisi Pete Bonnigton’ın Pierre Gasly ile arasındaki farkı söylemesi üzerine “beni rahat bırak” diyerek cevap verdi. Hamilton, Fransız pilotun önünde yerini korudu ve beşinci sırada finiş gördü. Böylelikle pilotlar şampiyonasında, rakibi Max Verstappen’in 6 puan gerisine düşmüş oldu.

Mercedes F1 patronu Wolff, takımın “telsizdeki gergin konuşma hakkında bir sorunu olmadığını” söyledi.

Wolff, “Elbette Lewis’le bu şekilde konuşmazdık çünkü 320km/s hızda bir araç sürüyordu.”

“Fakat bu kesinlikle sorun değil. Aynı gemideyiz, 8 yıldır bunu birlikte yapıyoruz.”

“Araçtaki bir sürücünün sinirinin bozulduğunu anlayışla karşılayacak bünyeye sahibiz, sonrasında onun durumu anlayacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu, Hamilton’ın Mercedes’in stratejisini telsiz üzerinden sorguladığı üst üste ikinci yarış oldu. İngiliz pilot, Rusya’da takım pite gelmesini ilk söylediğinde pistte kalmış ancak bir tur sonra pit yapmıştı. Wolff’un söylediğine göre Hamilton bu hamlesinin bir “dalgınlık” olduğunu söylemiş.

Wolff, “Bence sadece birbirimize güvenmek ve amacımızı anlatmak adına iletişim konusunda çalışmalıyız.” diye ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Lewis Hamilton, Mercedes W12, in the pits

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, Hamilton’ın beşinci olmasıyla pit duvarının “hayal kırıklığından başka bir şey beklemediğini” ama 7 kez dünya şampiyonunun yarış sonrası toplantısı ardından aldıkları kararı anladığından emin olduğunu söyledi.

Shovlin, “O [Hamilton], nedenleri anladı.”

“Bence onun için sinir bozucu olan şey yarışta bazı anlarda podyuma çıkabileceğini düşünmesiydi ve bu gerçekleşmedi.”

“Biraz hayal kırıklığı var. Nasıl çalıştığımıza bakarsanız şampiyonluk mücadelesinde risk almayı bıraktığınız ve kayıplarınızı en aza indirdiğiniz bir nokta oluyor.”

“Bu kararları almak zor olmasına rağmen güç olmalı ve bunu yapmalısınız.” dedi.

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