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Mercedes, Hamilton'ın takımdan ayrılmasını beklemiyor

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yaşadıkları zorluklara rağmen takımdan ayrılacağına pek inanmıyor.

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Mercedes, Hamilton'ın takımdan ayrılmasını beklemiyor
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Lewis Hamilton'ın son dönemde Mercedes'te pek de mutlu olmadığı düşünülüyor ve kontratı sezon sonunda sona ereceği için de, takımdan ayrılabileceği iddiaları var.

Bazıları başka bir takıma geçebileceğini iddia ederken, bazıları da emekli olabileceği görüşünde.

Fakat Toto Wolff, tüm bunların aksine Hamilton'ın takımda kalacağı görüşünde.

Wolff, "Söylentileri pek takip etmiyorum."

"Lewis ve George ile olan mevcut ilişkimizi biliyorum - gerisi bizi pek ilgilendirmiyor. Önemli olduğunda, bazı detayları netleştirmemiz gerektiğinde müzakere masasına oturuyoruz ve bunlar genellikle tarihlerle ilgili oluyor."

"Lewis'in Mercedes'ten ayrılacağını sanmıyorum. Birbirimize güvenimiz tam. Yıllar içinde çok güçlü bir bağ kurduk ve sezona zor bir başlangıç yapmış olsak da birbirimizden şüphe etmek için hiçbir nedenimiz yok."

"Bu aksiliklerin sona ermesini ve eski formumuza geri dönmemizi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak isteyen bir sürücünün, potansiyeline uygun bir araca sahip olması gerektiğini biliyorum. Eğer önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bunu sağlayamazsak, o zaman Lewis kariyerine başka bir yerde devam etmek için seçeneklere bakacaktır."

"Şu anda başka bir takımla sözleşme arayışında olduğunu sanmıyorum, ancak geride olmaya devam edersek, bir ya da iki yıl içinde bunun gerçekleşmesi beni rahatsız etmeyecek." dedi.

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