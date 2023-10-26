Mercedes: "Hamilton'ın taban plakasına dokunulmadı"

Hamilton geçtiğimiz hafta sonu Circuit of the Americas'ta yapılan yarıştan sonraki incelemelerde tahta plakanın yönetmeliklerde izin verilen 1 mm'den daha fazla aşındığının tespit edilmesinin ardından ikinci sıradan diskalifiye edildi.

Takım, Hamilton'ın yere çok yakın sürmesini sağlayarak hata yaptığını, engebeli pistin daha sonra çok fazla aşınmaya neden olduğunu açıkladı.

Yapılan hatayı değerlendiren teknik direktör James Allison, ilk ve tek serbest antrenman seansından sonra her şeyin kontrol altında olduğunu düşünen ekibin hata için yeterli marj bırakmadığını kabul etti.

Takımların kapalı park koşulları nedeniyle ayarları kesinleştirmeden önce sahip oldukları tek çalışma olan antrenman sonrasında tahta plakanın ilk analizi, plakanın tümsekler ve kaldırımlardan zarar görmediğini gösterdi.

Mercedes'in yarış sonrası düzenli video değerlendirmesinde konuşan Allison, "Austin çok engebeli bir yüzeye sahip bir pist. Bu nedenle aracın yere çarpmasına karşı biraz daha savunmasızsınız. 1. antrenman seansının sonunda yeterli marjı bırakmamışız."

"Ayarlarımızı yaptıktan sonra plakayı kontrol ettik ve her şey yolunda görünüyordu. 1. antrenmandan sonra (tahtaya) hiç dokunulmadı. Ancak yarış sonuçları her şeyi anlatıyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Kural dışıydık, bu yüzden kendimize biraz daha fazla marj sağlamak için aracımızı biraz daha yüksek pozisyonda ayarlamalıydık. Bu elbette bir hata, bu tür şeyleri doğru yapmanın çok daha zor olduğu bir sprint hafta sonunda, özellikle de engebeli bir pistte anlaşılabilir bir hata."

"Ancak gelecekte, özellikle de tümsekleri olan böyle bir pistte daha fazla marj aldığımızdan emin olmak için bizim için bir ders." dedi.

Ancak Allison, takımın kural ihlali yaptığı için neredeyse "utanç duyduğunu" kabul ederken, takımın güncellenmiş W14'ün genel performansından olumlu sonuçlar aldığını söyledi.

Allison, "Elbette diskalifiye önemli bir darbe oldu. Bu berbat bir duygu. Acıtıyor ve buradaki herkes bunu hissediyor."

"Herkes üzgün ve bir dereceye kadar da utanmış durumda çünkü kuralların yanlış tarafında olmaktan ve kaybedilen puanlara ağıt yakmaktan kesinlikle hoşlanmıyoruz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. sırada, Sprint'in ardından Parc Ferme'ye varıyor

"Bir ya da iki gün sonra bu duygu azalmaya başlayacak ve yerini çok daha mutlu bir duyguya bırakacak; bu hafta sonu aracımızı ileriye taşıdık ve bunu yapmak oldukça zor."

"Ama bunu başardık ve iyi bir farkla başardık. Ve şampiyonanın bitmesine dört yarış kala, tahta plaka kurallarının doğru tarafında kalacağımızdan eminim."

"Başlangıçtaki incinme, hayal kırıklığı ve hüsran hissi geçecek ve yerini aracın bu güncelleme paketiyle parlak göründüğünü ve bununla neler yapabileceğimizi göstermek için dört yarışımız daha olduğunu bilmenin güneşli iyimserliğine bırakacak." dedi.