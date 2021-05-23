Mercedes, Hamilton'ın stratejisinde risk almayı planlıyor

Sıralama turlarını 7. sırada noktalayan yedi kez dünya şampiyonu, lastikleri optimum çalışma sıcaklığına getirmekte zorlanmış dolayısıyla da büyük bir yol tutuşu kaybı yaşamıştı.

Bu sorun ile birlikte Hamilton, son 3 senedeki en kötü sıralama turları seansını geride bıraktı. Pole pozisyonunun sahibi Charles Leclerc'in 0.750 saniye arkasında yer alan İngiliz pilot, sıralamaların ardından yarınki yarış için galibiyet şanslarının bittiğini ve ''mühendisleriyle zorlu tartışmalar yapması'' gerektiğini söylemişti.

Monako'da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğu düşünüldüğünde, Hamilton'ı zorlu bir yarış bekliyor. Fakat bu durum, Mercedes pit duvarının yaratıcı çözümler bulmasını sağlayabilir.

Hamilton'ın, Max Verstappen ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde her puan değerli ve 7. sıra pist üstündeki mücadelelerde risk alınabilecek kadar düşük değil. Wolff da bu görüşte olsa da strateji tarafında biraz daha risk alınabileceğini düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Wolff, şu ifadeleri kullandı: ''Akıllıca süreceğiz çünkü 7. pozisyon bize hâlâ 6 puan getiriyor.''

''Hiç puan alamamaktansa 6 puan almayı tercih edersiniz. Eğer Max, yarışı kazanırsa veya 2. olursa hâlâ kapamamız gereken büyük bir fark olacak.''

''Yani sürüş stili açısından risk almayacağız fakat stratejide riskler alabiliriz. Bu riskler, daha önce bahsettiklerimden ve trafikten dolayı limitli olacak ama bence 7. sıradan daha iyisini başarabileceğimiz bir aracımız var.''

''Başladığımız sıranın önünde bitirmeyi umuyoruz ancak tabii ki Monako elinizde geçiş yapmak için çok fazla fırsat olan bir yer değil.''

Valtteri Bottas'ın da sıralama turlarını 3. sırada bitirmesi ile birlikte, Mercedes bu sezon ilk defa en az 1 aracıyla ilk çizgide yer almadı.

Wolff, zor da olsa bu durumu kabul etmeleri gerektiğini ve sıralama turlarında yaşadığı problemlerden ders almaları gerektiğini de ekledi.

Mercedes W12 ile birlikte sezonun erken dönemlerinden bu yana lastikleri optimum çalışma aralığında tutma sorunu yaşıyor. Bu sorunun ana nedeni ise lastikleri hızlıca ısıtamamaları. Monako'daki sıralama turlarında bu sorun daha açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Monako'daki pistin kısa ve yavaş olmasına, trafik de eklenince, lastikleri hızlıca ısıtabilmek önemli bir rol oynadı. Lastikleri ısıtma konusunda güçlü olan Ferrari ve Red Bull, bu avantajını iyi kullandı.

Konu hakkında konuşan Hamilton, ''Bu konuda [lastikleri ısıtma] sorun yaşıyoruz ve düşük enerjili bu pistte bu sorun daha da büyük bir şekilde karşımıza çıktı.''

''Burada yüksek hızla geçtiğiniz pek viraj yok ve bugün hava daha soğuktu. Yani bugün durum daha da kötüleşti. Valtteri'nin lastiklerini nasıl çalıştırdığı konusunda emin değilim.''

''Son turda yol tutuşu az da olsa vardı ancak sonrasında yine kayboldu, yani analizler yapılacak.''

''7. sıra bu pistte başlamak için iyi bir pozisyon değil ama hasarı azaltmak için yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarın bir şekilde daha yüksek sıralara çıkabilecek miyiz göreceğiz.'' dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images